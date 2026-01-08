Bugün yağmur var mı? 8 Ocak bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

8 Ocak tarihli hava durumu tahminleri, yurt genelinde günlük planlarını şekillendirmek isteyen vatandaşların radarında. Meteoroloji'den paylaşılan son veriler; sıcaklıkların seyri, yağış beklentisi ve rüzgârın etkisiyle günün nasıl geçeceğine dair önemli ipuçları sunuyor. Uzmanlar, özellikle gün içinde yaşanabilecek ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurgularken, il il detaylı hava durumu tahminleri haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul için paylaşılan son hava durumu tahminleri, gün içinde bulutlu bir gökyüzünün etkili olacağını gösteriyor. Bazı bölgelerde kısa süreli yağış ihtimali gündeme gelirken, uzmanlar özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava koşullarının anlık olarak değişebileceğine dikkat çekiyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de 8 Ocak günü parçalı bulutlu hava öne çıkarken, yer yer hafif yağış ihtimali bulunuyor. Kıyı kesimlerinde rüzgârın zaman zaman etkisini artırabileceği belirtilirken, yağışların gün geneline yayılmasının beklenmediği ifade ediliyor.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Başkent Ankara'da hava durumunun gün boyunca çok bulutlu seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji değerlendirmelerine göre, özellikle sabah saatlerinde hafif yağış ihtimali bulunurken, ilerleyen saatlerde yağışın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da Akdeniz üzerinden gelen nemli hava ile birlikte yerel yağış ihtimali gündemde. Kıyı kesimlerinde yağmur geçişleri görülebilirken, iç kesimlerde bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

BURSA'DA YAĞIŞ VAR MI?

Bursa'da gün boyunca çok bulutlu bir hava öne çıkıyor. Zaman zaman hafif yağış geçişlerinin yaşanabileceği belirtilirken, özellikle yüksek kesimlerde hava koşullarının daha hissedilir olabileceği ifade ediliyor.