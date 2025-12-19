Bugün yağmur var mı? 19 Aralık bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

19 Aralık'ta Türkiye genelinde beklenen hava durumu, günlük planlarını netleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyük şehirlerde sıcaklıkların nasıl seyredeceği, yağış olasılığı ve rüzgârın etkisi merak konusu olurken; ani hava değişimlerinin olup olmayacağı da araştırılıyor. Yurt genelini ilgilendiren güncel meteorolojik tahminler ve şehir bazlı detaylar haberin devamında yer alıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

19 Aralık'ta yurt genelinde yaygın ve etkili bir yağış beklentisi bulunmuyor. Birçok bölgede hava parçalı bulutlu seyrederken, yağış ihtimali düşük seviyelerde kalıyor. Yerel ve kısa süreli hafif yağışlar ihtimal dahilinde olsa da günlük yaşamı olumsuz etkileyecek bir tablo öngörülmüyor.

HANGİ ŞEHİRLERDE YAĞMUR YAĞACAK?

Batı ve büyük şehirler ağırlıklı olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde yağmur beklenmiyor. Hava daha çok bulutlu ve sakin bir görünüm sergiliyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 19 Aralık Cuma günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Gün genelinde yağmur ihtimali düşük görünüyor.

Sonuç: İstanbul'da bugün yağmur beklenmiyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de hava bulutlu ve açık aralıklı seyredecek. Yağış beklentisi bulunmuyor.

Sonuç: İzmir'de bugün yağmur yok.

ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Başkentte hava çok bulutlu olsa da yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek.

Sonuç: Ankara'da bugün yağmur beklenmiyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

Antalya'da gün boyunca parçalı bulutlu ve sakin bir hava hakim olacak. Yağış ihtimali oldukça düşük.

Sonuç: Antalya'da yağmur beklenmiyor.

BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bursa'da hava bulutlu olacak. Ancak yaygın ve etkili bir yağmur öngörülmüyor.

Sonuç: Bursa'da bugün yağmur ihtimali zayıf.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da Marmara genelinde olduğu gibi bulutlu bir hava bekleniyor. Yağmur tahmini bulunmuyor.

Sonuç: Yalova'da bugün yağmur yok.

GENEL DEĞERLENDİRME

19 Aralık'ta İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa ve Yalova başta olmak üzere birçok şehirde yağış beklenmiyor. Gün genelinde bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava etkili olacak.