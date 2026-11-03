Bugün maç var mı? 3 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bugün maç var mı? 3 Kasım Salı günü futbol heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanırken Barcelona-Aston Villa, Atletico Madrid-Bayern Münih ve Manchester United-Roma mücadeleleri de günün öne çıkan karşılaşmaları arasında bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Galatasaray-Stuttgart maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 3 Kasım 2026 Salı gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri…

BUGÜN MAÇ VAR MI?

3 Kasım 2026 Salı günü futbol karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverler için günün maç ve yayın programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında Galatasaray-Stuttgart karşılaşması öne çıkarken, Avrupa'nın önemli takımları da sahaya çıkacak.

07:15 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

- UEFA Şampiyonlar Ligi Goller 07:30 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig Özetler

08:00 - TRT Spor - İlk Baskı

08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu

08:00 - A Spor - Sabah Sporu

10:15 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig Goller

10:30 - TRT Spor - Spor Bülteni

11:00 - A Spor - Spor Ajansı

11:00 - HT Spor - HT Spor Gündem

11:00 - TRT Spor - Spor Manşet

12:30 - HT Spor - Kürsü

12:30 - TRT Spor - Spor Stüdyosu

13:00 - HT Spor - Bakış Açısı

13:30 - TRT Spor - Spor Merkezi

14:00 - A Spor - Gün Ortası

15:00 - A Spor - Spor Gündemi

15:00 - HT Spor - Satır Arası

16:00 - TRT Spor - Hedef Süper Lig

17:30 - TRT Spor - Spor Dijital

18:00 - TRT Spor - Ezgi Sütcü ile Ana Haber