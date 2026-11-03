Bugün maç var mı? 3 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3 Kasım 2026 Salı günü oynanacak futbol karşılaşmaları, haftanın ikinci gününde sporseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Stuttgart ile karşı karşıya geleceği kritik mücadele başta olmak üzere Avrupa'nın önemli takımları sahaya çıkacak. Futbolseverler ise “Bugün maç var mı?”, “3 Kasım Salı hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor.
Bugün maç var mı? 3 Kasım Salı günü futbol heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk etmeye hazırlanırken Barcelona-Aston Villa, Atletico Madrid-Bayern Münih ve Manchester United-Roma mücadeleleri de günün öne çıkan karşılaşmaları arasında bulunuyor. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak? Galatasaray-Stuttgart maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte 3 Kasım 2026 Salı gününün maç programı ve canlı yayın bilgileri…
BUGÜN MAÇ VAR MI?
3 Kasım 2026 Salı günü futbol karşılaşmalarını takip etmek isteyen sporseverler için günün maç ve yayın programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanında Galatasaray-Stuttgart karşılaşması öne çıkarken, Avrupa'nın önemli takımları da sahaya çıkacak.
- 07:15 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
- 07:30 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig Özetler
- 08:00 - TRT Spor - İlk Baskı
- 08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu
- 08:00 - A Spor - Sabah Sporu
- 10:15 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig Goller
- 10:30 - TRT Spor - Spor Bülteni
- 11:00 - A Spor - Spor Ajansı
- 11:00 - HT Spor - HT Spor Gündem
- 11:00 - TRT Spor - Spor Manşet
- 12:30 - HT Spor - Kürsü
- 12:30 - TRT Spor - Spor Stüdyosu
- 13:00 - HT Spor - Bakış Açısı
- 13:30 - TRT Spor - Spor Merkezi
- 14:00 - A Spor - Gün Ortası
- 15:00 - A Spor - Spor Gündemi
- 15:00 - HT Spor - Satır Arası
- 16:00 - TRT Spor - Hedef Süper Lig
- 17:30 - TRT Spor - Spor Dijital
- 18:00 - TRT Spor - Ezgi Sütcü ile Ana Haber
- 18:00 - A Spor - Ana Haber
- 18:00 - HT Spor - HT Spor Ana Haber
- 18:45 - TRT Spor - UEFA Şampiyonlar Ligi Özetler
- 19:00 - TRT Spor - Maç Özel
- 19:00 - A Spor - Şampiyonlar Ligi Özel
- 19:30 - HT Spor - Maç Yolu
- 20:45 - Tabii - Shakhtar Donetsk - Sporting CP
- 20:45 - TRT 1 - Galatasaray - Stuttgart
- 20:50 - A Spor - Avrupa'dan Futbol
- 21:00 - S Sport - Dünyanın Futbolu
- 21:15 - A Spor - Devre Arası
- 21:45 - A Spor - Avrupa'dan Futbol
- 22:00 - TRT Spor - Trendyol Süper Lig Goller
- 22:30 - HT Spor - Dakika 90
- 22:30 - A Spor - Avrupa Gecesi
- 22:45 - TRT Spor - Maç Özel
- 23:00 - Tabii - Bodo/Glimt - Lille
- 23:00 - Tabii - Villarreal - PSG
- 23:00 - Tabii - LASK Linz - Slovan Bratislava
- 23:00 - Tabii - Manchester United - Roma
- 23:00 - S Sport Plus - West Bromwich Albion - Southampton
- 23:00 - Tabii - Feyenoord - Inter
- 23:00 - S Sport 2 - Dünyanın Futbolu
- 23:00 - Tabii - Barcelona - Aston Villa
- 23:00 - Tabii - Atletico Madrid - Bayern Münih