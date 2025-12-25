Bugün kandil mi, bugün ne kandili 25 Aralık Perşembe?

Regaip Kandili'nin gelişiyle birlikte milyonlarca kişi "bugün kandil mi?" sorusuna yanıt ararken, aynı zamanda kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajlarına da yoğun ilgi gösteriyor. Manevi değeri büyük olan bu özel gecenin anlamı, 2025 yılı kandil takvimi ve sevdiklerine gönderebileceğin kandil mesajları da en çok aranan konular arasında yer alıyor. Peki, 25 Aralık Perşembe günü hangi kandil kutlanıyor?

REGAİP KANDİLİ NEDİR, ANLAMI VE ÖNEMİ

Regaip Kandili, mübarek üç ayların başlangıcını simgeleyen ve manevi değeri oldukça yüksek olan özel gecelerden biridir. Bu anlamlı gecede yapılan ibadetlerin, edilen duaların ve samimi tövbelerin büyük fazilet taşıdığına inanılır. Müslümanlar, Regaip Kandili vesilesiyle ibadetlerine yönelerek ruhsal bir arınma ve manevi tazelenme yaşamayı hedefler. Aynı zamanda bu gece, umutların yeniden yeşerdiği ve kalplerin huzurla dolduğu kıymetli bir zaman dilimi olarak kabul edilir.

Üç ayların 21 Aralık'ta başlamasının ardından ilk kandil gecesi bugün idrak ediliyor. Dini günler takvimine göre 25 Aralık 2025 Perşembe günü Regaip Kandili'ne denk geliyor.

Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. 25 Aralık 2025 Perşembe gününü cumaya bağlayan gece kutlanacak olan Regaip Kandili, aynı zamanda 2025 yılının son kandili olma özelliğini taşıyor.

2026 KANDİL TARİHLERİ

• 25 Aralık 2025 Perşembe – Regaip Kandili

• 15 Ocak 2026 Salı – Miraç Kandili

• 2 Şubat 2026 Pazartesi – Berat Kandili

• 16 Mart 2026 Pazartesi – Kadir Gecesi

• 24 Ağustos 2026 Pazartesi – Mevlid Kandili

• 10 Aralık 2026 Perşembe – Regaip Kandili

REGAİP KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR OKUNMALI?

Regaip Kandili'nde özellikle namaz ibadetine ağırlık verilmesi tavsiye edilir. Yatsı namazından sonra kılınacak nafile namazlar, gece boyunca yapılan dualarla desteklenebilir. Kur'an-ı Kerim okunması ve okunan ayetler üzerinde tefekkür edilmesi, gecenin manevi atmosferini daha da güçlendirir.

Bu mübarek gecede istiğfar etmek, yani Allah'tan af dilemek büyük önem taşır. Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmek de Regaip Kandili'nde yapılması önerilen ibadetler arasındadır. Dualarda yalnızca bireysel dilekler değil; aile, ümmet ve tüm insanlık için hayır temennisinde bulunmak da faziletli kabul edilir.