Bugün Dünya Kupası maçı yok mu?

“Bugün Dünya Kupası maçı var mı?” sorusu sosyal medyada sıkça gündeme gelirken, turnuvanın eleme aşamasında yoğun bir fikstür akışı yaşanıyor. 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu karşılaşmaları kapsamında gün içerisinde farklı saatlerde kritik maçlar oynanacak. Bu nedenle “bugün maç yok” düşüncesi gerçeği yansıtmıyor; tam aksine turnuva heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI’NDA SON 32 TURU HEYECANI

FIFA World Cup’nda son 32 turu heyecanı 2-3 Temmuz maçlarıyla devam ediyor. Eleme aşamasında takımlar tek maç üzerinden son 16 bileti için sahaya çıkarken, futbolseverler “Dünya Kupası’nda bugün hangi maçlar var?” ve “maçlar saat kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Turnuvada kritik karşılaşmaların oynanacağı bu günlerde rekabet seviyesi giderek artıyor.

2 TEMMUZ 2026 DÜNYA KUPASI MAÇ PROGRAMI

Son 32 turunda 2 Temmuz Perşembe günü tek bir karşılaşma oynanacak. Günün maçında İspanya ile Avusturya saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede kazanan takım adını son 16 turuna yazdıracak, kaybeden ekip ise turnuvaya veda edecek.

3 TEMMUZ 2026 DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

3 Temmuz Cuma günü Dünya Kupası’nda yoğun bir maç programı futbolseverleri bekliyor. Günün erken saatlerinde Portekiz - Hırvatistan ve İsviçre - Cezayir karşılaşmaları oynanacak. Akşam saatlerinde ise Avustralya - Mısır maçı sahne alacak ve son 32 turu tüm hızıyla devam edecek.

4 TEMMUZ’A SARKAN KRİTİK MAÇLAR

Turnuvada bazı karşılaşmalar 3 Temmuz gecesini 4 Temmuz’a bağlayan saatlerde oynanacak. Arjantin - Yeşil Burun Adaları mücadelesi 01.00’de başlarken, Kolombiya - Gana karşılaşması 04.30’da oynanacak. Bu maçlar da son 32 turunun kaderini belirleyecek önemli eşleşmeler arasında yer alıyor.

DÜNYA KUPASI’NDA TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ

Eleme turlarında tüm maçlar tek karşılaşma üzerinden oynanıyor. Bu sistemde kazanan takımlar bir üst tura yükselirken, mağlup olan ekipler turnuvaya veda ediyor. Bu nedenle her maç büyük bir final havasında geçiyor ve hata yapma lüksü bulunmuyor.

MAÇ PROGRAMI VE SAATLER

• 2 Temmuz 2026: İspanya - Avusturya (22.00)

• 3 Temmuz 2026: Portekiz - Hırvatistan (02.00)

• 3 Temmuz 2026: İsviçre - Cezayir (06.00)

• 3 Temmuz 2026: Avustralya - Mısır (21.00)

• 4 Temmuz 2026: Arjantin - Yeşil Burun Adaları (01.00)

• 4 Temmuz 2026: Kolombiya - Gana (04.30)

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

2 Temmuz 2026’da hangi maç var?

İspanya - Avusturya karşılaşması oynanacak.

İspanya - Avusturya maçı saat kaçta?

Mücadele 22.00’de başlayacak.

3 Temmuz 2026 maçları hangileri?

Portekiz - Hırvatistan, İsviçre - Cezayir ve Avustralya - Mısır maçları oynanacak.