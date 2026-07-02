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Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
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Sivas'ta Madımak Katliamı'nda hayatını kaybedenler için düzenlenen anma yürüyüşüne katılan Özgür Özel beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Özel ve beraberindeki protokolün yarattığı sıkışıklık alandakileri öfkelendirdi. Özel'e seslenen vatandaşlar, "Burada acımızı yaşıyoruz siz neyin peşindesiniz? Çıkın dışarıda yapın siyasetinizi" sözleriyle tepki gösterdi. Özgür Özel ise vatandaşlardan özür diledi.

Sivas'ta 1993'te Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma yürüyüşünde gergin anlar yaşandı. Anma programına katılan Özgür Özel ve beraberindeki heyetin yarattığı kalabalık ile protokol yoğunluğu, alanda bulunan vatandaşların tepkisini çekti.

"ÇIKIN DIŞARIDA YAPIN SİYASETİNİZİ"

Yaşanan sıkışıklığa öfkelenen vatandaşlar, "Burada acımızı yaşıyoruz, siz neyin peşindesiniz? Çıkın dışarıda yapın siyasetinizi" diyerek Özel'e tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Özgür Özel, alandaki vatandaşlardan özür dileyerek gerginliğin büyümesini engelledi.

Kaynak: Haberler.com
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