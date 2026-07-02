Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Sivas'ta 1993'te Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma yürüyüşünde gergin anlar yaşandı. Anma programına katılan Özgür Özel ve beraberindeki heyetin yarattığı kalabalık ile protokol yoğunluğu, alanda bulunan vatandaşların tepkisini çekti.

"ÇIKIN DIŞARIDA YAPIN SİYASETİNİZİ"

Yaşanan sıkışıklığa öfkelenen vatandaşlar, "Burada acımızı yaşıyoruz, siz neyin peşindesiniz? Çıkın dışarıda yapın siyasetinizi" diyerek Özel'e tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Özgür Özel, alandaki vatandaşlardan özür dileyerek gerginliğin büyümesini engelledi.

Kaynak: Haberler.com