Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Geride kalan sezonda İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Oviedo forması giyen 41 yaşındaki Santi Cazorla'dan çarpıcı bir karar geldi.

SANTI CAZORLA FUTBOLEA VEDA ETTİ

Santi Cazorla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. İspanyol futbolcu, kariyerinde daha önce Arsenal ve Villarreal gibi takımlarda da forma giydi.

13 KUPA KAZANDI

Santi Cazorla, 23 yıllık kariyeri boyunca 13 kupa kazanma başarısı gösterdi. İspanyol futbolcu; 2 FA Cup, 1 Intertoto Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 2 Katar Yıldızlar Ligi, 2 Katar Emir Kupası, 1 Katar Lig Kupası ve 1 Katar Yıldızlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. Cazorla, milli takım düzeyinde ise 2 kez Avrupa Şampiyonluğu elde ederken, 1 kez İspanya'da yılın futbolcusu, 1 kez de Arsenal'de yılın futbolcusu seçildi.

636 GÜN SONRA SAHALARA DÖNMÜŞTÜ

İspanyol futbolcu, 2016 yılında Arsenal formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ludogorets maçında sakatlanarak sağ ayak bileğinden ameliyat olmuştu. Sonrasında defalarca ameliyat masasına yatan ve ayağını kaybetme tehlikesi geçiren Cazorla, kendi vücudundan yapılan doku nakliyle sağlığına kavuşmuş ve 636 gün sonra Villarreal formasıyla yeniden sahalara dönmüştü.

100'ÜN ÜZERİNDE GOL VE ASİST

Cazorla, kariyeri boyunca Villarreal, Arsenal ve Real Oviedo gibi takımlarda 600'ün üzerinde maça çıktı. İki ayağını da etkili kullanabilen futbolcu, kulüp kariyeri boyunca 100'ün üzerinde gol ve asist katkısı sağladı.