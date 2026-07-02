Haberler

Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın EURO 2008 ve EURO 2012'deki şampiyonluklarında pay sahibi olan ve son olarak Real Oviedo'da forma giyen 41 yaşındaki orta saha oyuncusu Santi Cazorla futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

  • 41 yaşındaki Santi Cazorla, Real Oviedo forması giydikten sonra futbolu bıraktığını duyurdu.
  • Cazorla, 23 yıllık kariyerinde 13 kupa kazandı; 2 FA Cup, 1 Intertoto Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası ve 2 Avrupa Şampiyonluğu bunlar arasında.
  • 2016'da ayağından sakatlanan Cazorla, 636 gün sonra sahalara döndü ve kariyerinde 100'ün üzerinde gol ile asist yaptı.

Geride kalan sezonda İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Oviedo forması giyen 41 yaşındaki Santi Cazorla'dan çarpıcı bir karar geldi.

SANTI CAZORLA FUTBOLEA VEDA ETTİ

Santi Cazorla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu. İspanyol futbolcu, kariyerinde daha önce Arsenal ve Villarreal gibi takımlarda da forma giydi. 

13 KUPA KAZANDI

Santi Cazorla, 23 yıllık kariyeri boyunca 13 kupa kazanma başarısı gösterdi. İspanyol futbolcu; 2 FA Cup, 1 Intertoto Kupası, 2 İngiltere Süper Kupası, 2 Katar Yıldızlar Ligi, 2 Katar Emir Kupası, 1 Katar Lig Kupası ve 1 Katar Yıldızlar Kupası şampiyonluğu yaşadı. Cazorla, milli takım düzeyinde ise 2 kez Avrupa Şampiyonluğu elde ederken, 1 kez İspanya'da yılın futbolcusu, 1 kez de Arsenal'de yılın futbolcusu seçildi.

636 GÜN SONRA SAHALARA DÖNMÜŞTÜ

İspanyol futbolcu, 2016 yılında Arsenal formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Ludogorets maçında sakatlanarak sağ ayak bileğinden ameliyat olmuştu. Sonrasında defalarca ameliyat masasına yatan ve ayağını kaybetme tehlikesi geçiren Cazorla, kendi vücudundan yapılan doku nakliyle sağlığına kavuşmuş ve 636 gün sonra Villarreal formasıyla yeniden sahalara dönmüştü.

100'ÜN ÜZERİNDE GOL VE ASİST

Cazorla, kariyeri boyunca Villarreal, Arsenal ve Real Oviedo gibi takımlarda 600'ün üzerinde maça çıktı. İki ayağını da etkili kullanabilen futbolcu, kulüp kariyeri boyunca 100'ün üzerinde gol ve asist katkısı sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Deniz Göktaş emniyete böyle götürüldü

Havalimanından emniyete böyle götürüldü
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Çatalca'da boşanma aşamasındaki eşini boğazından bıçakladı

Dehşete düşüren görüntüler! Bunu yapan cani kaçtı
Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türkiye'yi seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var

Bu köye taşınana 2 milyon 300 bin TL verilecek! Ama tek bir şartı var