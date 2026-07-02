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Önlüğünü kapan Ali Koç, tezgahın başına geçti

Önlüğünü kapan Ali Koç, tezgahın başına geçti
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Koç Topluluğu’nun 100. yılında, kuruluşunun 30. yılını kutlayan Koçtaş, aynı gün iki açılış birden gerçekleştirdi. Düzce Gümüşova OSB'de 59 bin 300 metrekare alanda lojistik merkez açan Koçtaş, İstanbul Taşdelen'de de bin metrekare büyüklüğündeki yeni nesil mağazasını faaliyete geçirdi. Ali Koç, mağazada tezgahtar olarak görev aldı.

  • Koçtaş, Düzce Gümüşova OSB'de lojistik merkezi ve İstanbul Taşdelen'de yeni nesil mağaza açılışı yaptı.
  • Ali Koç, Koçtaş önlüğü giyerek müşterilerle ilgilendi.
  • Ali Koç, Koç Topluluğu'nun 100. ve Koçtaş'ın 30. yılında aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Koç Topluluğu’nun 100. Koçtaş’ın ise kuruluşunun 30. yıl dönümünde şirket, büyüme stratejisi kapsamında aynı günde iki önemli açılışa imza attı. Düzce Gümüşova OSB’de dev bir lojistik merkezini hizmete alan Koçtaş, eş zamanlı olarak İstanbul Taşdelen’de dijital altyapıyla desteklenen yeni nesil mağazasının açılışını gerçekleştirdi. 

ALİ KOÇ TEZGAH BAŞINA GEÇTİ

Açılışların ardından Koçtaş önlüğünü giyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, tezgahın başına geçerek müşterilerle yakından ilgilendi.

''ÜLKEMİZ İÇİN KATMA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Açılışta konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Koçtaş Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, Koç Topluluğu’nun 1926 yılında küçük bir bakkal dükkanıyla başlayan yolculuğuna vurgu yaptı. Kurucu Vehbi Koç’un "Devletim ve ülkem var oldukça ben de varım" sözünü kendilerine rehber edindiklerini belirten Koç, şunları söyledi:

"Koç Topluluğu’nun 100. yılını, Koçtaş’ın ise 30. yılını kutladığımız bu dönemde aynı kararlılıkla çalışmaya ve ülkemiz için değer üretmeye devam edeceğiz. Düzce’deki bu stratejik yatırımımız sadece operasyonel gücümüzü artırmakla kalmayacak; bölge ekonomisine, istihdamına ve ticari hareketliliğine de büyük katkı sağlayacak."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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