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Altında rüzgar tersine döndü

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Altında rüzgar tersine döndü
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ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamaması, altın piyasasında sert bir yükseliş dalgası başlattı. Küresel piyasalarda ons altın 4.145 dolar bandını zorlarken, iç piyasada çeyrek altın 10.200 TL sınırını aştı.

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD istihdam verilerinin açıklanmasıyla birlikte altın fiyatlarında rüzgar tamamen tersine döndü. Bir süredir yön arayışında olan değerli metal, ABD ekonomisindeki soğuma sinyalleriyle birlikte yatırımcısının yüzünü güldürerek sert bir yükselişe geçti.

ONS FİYATI 4 BİN 100 DOLARI AŞTI

Küresel piyasalarda artan taleple birlikte spot ons altın, yüzde 2,4 oranında değer kazanarak 4.122 dolar seviyesine ulaştı ve 23 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini test etti.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRAYI AŞTI

İç piyasada da rüzgar altından yana esti. Dolar/TL kuru ve ons altındaki hareketlilikten destek bulan gram altın, yüzde 2,3 değer kazanarak yeniden 6.250 lira bandına yerleşti. 

Kaynak: Haberler.com
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