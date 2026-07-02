Şam Valisi İdlibi: "6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi"

Suriye'nin başkenti Şam'da 6 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili açıklama yapan Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi, saldırının el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Şam Valisi Mahir Mervan İdlibi, başkent Şam'da ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İdlibi, saldırının basit yöntemlerle hazırlanmış bir el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildiğini belirtti. Bazı karanlık odakların ve tarafların bölgede oluşan istikrarı baltalamak ve güvenlik ortamını kasıtlı olarak sarsmak istediğine dikkat çeken İdlibi, saldırının faillerinin peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Vali İdlibi, gelecekteki süreçte genişletilecek olan soruşturmaların saldırının arkasındaki tüm bağları ve yeni ipuçlarını gün yüzüne çıkaracağını ifade etti. İdlibi, Suriyelilerin kanıyla oynayan ve ülke topraklarında kaos oluşturmaya çalışan her bir unsurun hak ettiği cezayı en ağır şekilde çekeceğini söyledi.

İdlibi, Şam'da genel güvenlik durumunu tahkim etmek, halkın huzurunu korumak ve istikrar düzeyini en üst seviyeye çıkarmak adına ilgili tüm birimlerle çalışmaların kesintisiz olarak günlük bazda ve tam bir kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Yaralı sayısı 22'ye yükseldi

Suriye Sağlık Bakanlığı Ambulans ve Acil Durum Yönetimi'nden yapılan açıklamada, olayda yaralananların sayısının 22'ye yükseldiği kaydedildi. Patlama, başkent Şam'ın El-Nasr Caddesi'ndeki Adalet Sarayı yakınlarındaki bir kafede meydana gelmişti. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı