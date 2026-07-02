Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Küresel ısınmanın etkileriyle mücadele eden Çin'de, şehirlerdeki kavurucu sıcaklığı düşürmek için geliştirilen "çatı yağmur sistemleri" sosyal medyada gündem oldu. Binaların çatılarına kurulan sistemin, ortam sıcaklığını dakikalar içinde 5 ila 8 derece arasında azalttığı belirtiliyor.
- Çin'de kentlerdeki yüksek sıcaklıkla mücadele için binaların çatılarına kurulan 'çatı yağmur sistemleri' ile yapay yağmurlama yapılıyor.
- Sistem, çatılardan püskürtülen su tanecikleriyle ortam sıcaklığını birkaç dakika içinde 5 ila 8 derece düşürüyor.
- Yöntemin, yoğun kentsel alanlarda klima kullanımını azaltarak enerji tasarrufu sağlaması hedefleniyor.
Dünya genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ülkeleri alternatif çözümler aramaya iterken, Çin'den dikkat çeken bir teknolojik hamle geldi.
Nüfus yoğunluğu ve betonlaşma nedeniyle kentlerdeki yüksek sıcaklıkla mücadele eden ülkede, "çatı yağmur sistemleri" devreye alındı. Kaydedilen görüntülerde, binaların çatılarına kurulan özel mekanizmalarla yapay yağmurlama yapıldığı görüldü. Geliştirilen bu yenilikçi sistemin, özellikle yüksek sıcaklıkların etkili olduğu saatlerde kentteki hava sıcaklığını hızla dengelemek amacıyla kullanıldığı ifade edildi.
DAKİKALAR İÇİNDE 5-8 DERECE DÜŞÜYOR
Sistemin çalışma prensibine dair paylaşılan detaylara göre, çatılardan püskürtülen su tanecikleri sayesinde ortam sıcaklığı sadece birkaç dakika içinde 5 ila 8 derece arasında düşürülebiliyor. Hem yapay bir serinlik dalgası oluşturan hem de binaların dış cephelerini soğutan bu yöntemin, özellikle yoğun kentsel alanlarda klima kullanımını azaltarak enerji tasarrufuna da katkı sağlaması hedefleniyor.