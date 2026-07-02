China Suarez, Icardi'yi terk etti! O mesajları görünce evden kaçmış

Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra Chian Suarez ile büyük bir aşk yaşayan Mauro Icardi'nin başı büyük bir dertte.

SEVGİLİSİ TARAFINDAN TERK EDİLDİ

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi ile China Suarez’in ilişkisi skandalla noktalandı. Arjantin basınındaki haberlere göre; İkilinin yaşadığı evlilik provası niteliğindeki büyük aşk, aldatma iddialarıyla sarsıldı ve China Suarez evi terk etti.

İLİŞKİYİ İHANET MESAJLARI BİTİRDİ

Arjantinli ünlü gazeteci Yanina Latorre'nin iddiasına göre; China Suarez, Mauro Icardi'nin başka bir kadınla yaptığı gizli yazışmaları yakaladı. Telefon mesajlarını gördükten sonra çılgına dönen Suarez, hiç düşünmeden eşyalarını toplayarak Icardi ile birlikte yaşadığı evi terk etti.

''ICARDI YIKILMIŞ DURUMDA''

Yaşanan krizin perde arkasını aktaran Latorre, China Suarez'in bir süredir yıldız futbolcunun bazı şüpheli tavır ve davranışlarından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Son olarak mesajların da ifşa olmasıyla bardağın taşındığını ve Suarez'in kesin olarak ayrılık kararı aldığını söyleyen gazeteci, "China bu sebeple ilişkiyi bitirdi. Mauro Icardi ise şu anda tamamen yıkılmış durumda" ifadelerini kullandı.

ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Ayrılık kararının ardından derin bir üzüntü yaşayan Arjantinli futbolcunun, China Suarez'i geri döndürmek ve kendisini affettirmek için yoğun bir çaba sarf ettiği, hatta yanına kadar gittiği dile getirildi. Ancak Suarez’in kararından geri adım atmadığı ve Icardi'nin barışma girişimlerini sonuçsuz bıraktığı belirtildi.