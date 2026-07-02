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Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı
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Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Gyirmoth'u 2-1 mağlup etti.

Süper Lig devi Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan ekibi Gyirmot ile karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

X-Bionic Sphere'de oynanan mücadelede Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ilk 11'de Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu'na şans verdi. 

BEŞİKTAŞ 2 GOLLE GALİP

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ahmet Sami Bircan ile 55. dakikada Devrim Şahin kaydetti. Gyirmot'un tek golü ilk yarıda geldi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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