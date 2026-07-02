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Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke

Kazımcan Karataş Türk Milli Takımı'nı seçmedi! İşte formasını giyeceği ülke
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Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, Kuzey Makedonya milli takımının davetini kabul etti. 23 yaşındaki sol bek Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de forma giymişti.

Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş, kariyerinde radikal bir değişikliğe imza atıyor.

TERCİHİNİ KUZEY MAKEDONYA'DAN YAPTI

HT Spor'un haberine göre; A Milli Takım'a seçilemeyen Kazımcan Karataş, Kuzey Makedonya Milli Takımı'ndan gelen daveti kabul etti.

ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE OYNAMIŞTI

Daha önce Türkiye’nin U-17, U-19 ve U-21 alt yaş kategorilerinde başarıyla ay-yıldızlı formayı terleten genç savunmacı, A takım düzeyindeki tercihini Kuzey Makedonya’dan yana kullandı. Verilen bu kararın Kuzey Makedonya cephesinde büyük bir sevinçle karşılandığı belirtildi. Kazımcan Karataş'ın n yakın zamanda yeni milli takımıyla ilk kampına katılması ve resmi maçlarda sahaya çıkması bekleniyor.

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