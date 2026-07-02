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İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri

İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri Haber Videosunu İzle
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
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İstanbul'un dört bir yanında girdiği dükkanlarda erkek çalışanları taciz edip zorla öpmeye çalışan kadının yeni videosu ortaya çıktı. Aynı kadının, İstanbul'da girdiği bir takı dükkanında işletme sahibi erkeği taciz ettiği görüldü.

İstanbul’da girdiği dükkanlarda erkek çalışanları ve işletme sahiplerini taciz eden kadının yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜSÜ TAKI DÜKKANINDAN

Sosyal medyada büyük tepki çeken yeni videoda, kadının bir takı dükkanına girerek buradaki erkek işletme sahibini zorla öpmeye çalıştığı ve taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Benzer eylemleri İstanbul'un farklı bölgelerinde de tekrarladığı belirtilen kadın hakkında sosyal medya kullanıcıları emniyet güçlerine çağrıda bulundu. Mağdur esnafların şikayetçi olması üzerine, şüpheli kadının yakalanması ve hakkında hukuki işlem başlatılması için çalışma yürütülüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıhasan kaçan:

kamerasız bir yerde birisi bir köşede kıstırırsa aklı başına gelir.

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Haber Yorumlarımertcee27:

Kamera hiç umrunda değil. Kamerasız yerde ise olan olmuştur. Erkekler in hepsi melek değil.

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Haber YorumlarıKadir:

başörtülü birde,ilginç yani

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Haber Yorumlarımehmetugur mumcu:

Valla kaşınıyor bir gün birine denk gelır olan olur

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Haber YorumlarıYunus DAĞ:

bir erkek 100’de 1’ini yapsa linç olmuştu. ??

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