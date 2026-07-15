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Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 15 Temmuz Çarşamba bu akşam Dünya Kupası'nda hangi maç var, saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 15 Temmuz Çarşamba bu akşam Dünya Kupası'nda hangi maç var, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı 15 Temmuz Çarşamba akşamı devam ediyor. Futbolseverlerin merakla takip ettiği maç programında günün tek karşılaşması İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak. Peki, bugün Dünya Kupası maçı var mı, 15 Temmuz Çarşamba bu akşam Dünya Kupası'nda hangi maçlar var? İngiltere - Arjantin maçı saat kaçta? İşte detaylar...

Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı, 15 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak kritik yarı final mücadelesiyle devam ediyor. Turnuvada finale yükselme hedefiyle sahaya çıkacak iki futbol devi, İngiltere ile Arjantin kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma, günün tek Dünya Kupası maçı olarak öne çıkıyor. Peki, 15 Temmuz Çarşamba bu akşam Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta? Detaylar...

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Evet. 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında 15 Temmuz Çarşamba günü futbolseverleri tek karşılaşma bekliyor.

Turnuvanın yarı final programı doğrultusunda İngiltere ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Günün tek Dünya Kupası mücadelesi olması nedeniyle karşılaşma, futbol gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Yarı final etabında oynanacak bu mücadele, finale yükselecek takımı belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

15 TEMMUZ ÇARŞAMBA BU AKŞAM DÜNYA KUPASI'NDA HANGİ MAÇLAR VAR?

15 Temmuz Çarşamba akşamı 2026 FIFA Dünya Kupası programında yalnızca bir karşılaşma bulunuyor.

Maç Programı

İngiltere - Arjantin

Tur: Yarı Final

Saat: TSİ 22.00

Stadyum: Mercedes-Benz Stadyumu

Yayın: TRT 1

Günün maç programında başka bir Dünya Kupası karşılaşması yer almıyor.

İNGİLTERE - ARJANTİN MAÇI SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin, 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen yayımlanacak.

Turnuvanın finale yükselecek takımlarından birini belirleyecek olan yarı final karşılaşması, 15 Temmuz Çarşamba akşamının tek Dünya Kupası maçı olarak futbolseverlerle buluşacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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