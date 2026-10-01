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Buğra Gökçe, akademik çalışmaları ve yerel yönetimlerde üstlendiği görevlerle tanınan şehir plancısı ve akademisyendir. Gökçe'nin yaşamı, kariyeri, özel hayatı ve tutukluluk süreci merak konusu oldu. Peki, Buğra Gökçe kimdir? Buğra Gökçe neden tutuklu? Detaylar...

BUĞRA GÖKÇE KİMDİR?

Buğra Gökçe, 25 Mart 1974 tarihinde Ankara'da doğan Türk akademisyen ve şehir plancısıdır. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1995 yılında mezun olan Gökçe, akademik çalışmalarının yanı sıra farklı belediyelerde ve kamu kurumlarında görev yaptı. ODTÜ ve Gazi Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak da görev alan Gökçe, uzun yıllar şehir planlama ve yerel yönetimler alanında çalışmalar yürüttü.

Gökçe, 2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odasının çeşitli kademelerinde yöneticilik görevlerinde bulundu. 2006-2007 yıllarında Şehir Plancıları Odası Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

Yerel yönetim kariyerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinde çeşitli görevler üstlenen Gökçe, 2017 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak asaleten atandı ve Mayıs 2022'ye kadar bu görevini sürdürdü. Haziran 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlayan Gökçe, Şubat 2023'te İETT Genel Müdürlüğünü de üstlendi.

2024 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Planlama Ajansı Başkanı olan Buğra Gökçe, 21 Mart 2025 tarihinde gözaltına alındı ve 23 Mart 2025 tarihinde tutuklandı.

EĞİTİM VE AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Buğra Gökçe, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu. Aynı üniversitede 2000 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2007 yılında Japonya Hükûmeti tarafından verilen burs kapsamında Japonya'daki kentlerde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim aldı. 2008 yılında ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalında doktorasını tamamladı.

Gökçe, 2005-2014 yılları arasında ODTÜ ve Gazi Üniversitesinde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yaptı.

YEREL YÖNETİMLERDEKİ GÖREVLERİ

Buğra Gökçe kamu görevine 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başladı. 2009 yerel seçimlerinin ardından Çankaya Belediyesinde görev yapmaya başlayan Gökçe, 2010-2014 yılları arasında yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.

2014 yerel seçimlerinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan Gökçe, Ekim 2014'te genel sekreter yardımcılığına atandı. Eylül 2016'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine vekaleten, Mart 2017'de ise asaleten atandı. Mayıs 2022'ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı.

Haziran 2022'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlayan Gökçe, Şubat 2023'te İETT Genel Müdürlüğünü de üstlendi. Temmuz 2023'te İETT Genel Müdürlüğüne İrfan Demet atandı.

Gökçe, 1 Aralık 2023 tarihinde 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. 2024 yerel seçimlerinin ardından ise İstanbul Planlama Ajansı Başkanı oldu.

BUĞRA GÖKÇE KAÇ YAŞINDA?

Buğra Gökçe, 25 Mart 1974 doğumludur. Doğum tarihi esas alındığında 1 Ekim 2026 itibarıyla 52 yaşındadır.

BUĞRA GÖKÇE NERELİ?

Buğra Gökçe, Ankara doğumludur. 25 Mart 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir.

BUĞRA GÖKÇE EŞİ KİM?

Buğra Gökçe, 28 Mayıs 2025 tarihinde Filiz Kahveci ile evlendi. Nikâh töreni, Gökçe'nin tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde gerçekleştirildi. Çiftin nikâh şahitleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Umut Akdağ oldu.

Gökçe ile Filiz Kahveci'nin nikâhı, Gökçe'nin tutukluluğu devam ederken cezaevinde gerçekleştirildi. Nikâha Gökçe'nin ailesinin katılımıyla ilgili izin sürecinin son aşamada değiştiği ve aile üyelerinin törene katılmasına izin verildiği haberleştirildi.

BUĞRA GÖKÇE NEDEN TUTUKLU?

Buğra Gökçe, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mart 2025 tarihinde gözaltına alındı ve 23 Mart 2025 tarihinde tutuklandı. Dönemin soruşturmasına ilişkin haberlerde Gökçe hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarının yer aldığı aktarılmıştı. Bu suçlamalar soruşturma makamlarının isnatları olup, kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmemektedir.

Daha sonraki dava sürecinde Gökçe'nin tutukluluğunun devam ettiği görüldü. Eylül 2026'da avukatları tarafından yapılan açıklamalarda, ilk tutuklama kararında "rüşvet almak" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlamalarının bulunduğu, ancak daha sonra hazırlanan iddianamede "rüşvet almak" suçlamasının yer almadığı belirtildi. Avukatlar, tutukluluğun esas olarak örgüt üyeliği suçlamasına dayandığını savundu.

Gökçe'nin tutukluluk süreci 2026 yılında da devam etti ve dosya kapsamındaki yargılama sürdü. Eylül 2026'da avukatları, tutukluluk süresine ilişkin yasal sürenin dolduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu. Bu açıklamalar, Gökçe'nin avukatlarının değerlendirmesidir.