Yerel yönetimler alanında teknik donanımı, şehircilik vizyonu ve örgütlü siyaset deneyimiyle öne çıkan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, mimarlık ve kent planlama perspektifini belediyecilik pratiğiyle birleştiren isimler arasında yer alıyor. Peki, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman kimdir? Görkem Duman kaç yaşına, nereli, evli mi? Detaylar...

BUCA BELEDİYE BAŞKANI GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Üç kuşaktır Buca'da yaşayan bir ailenin ferdi olan Duman, kentin sosyal dokusunu, mekânsal sorunlarını ve yerel ihtiyaçlarını yakından tanıyan bir profil çiziyor.

27 Nisan 1988 tarihinde İzmir'in Buca ilçesinde dünyaya gelen Görkem Duman, çocukluk ve gençlik yıllarını doğup büyüdüğü ilçede geçirdi. Eğitim hayatına Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu'nda başlayan Duman, lise öğrenimini Betontaş Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Bu süreç, onun hem akademik hem de sosyal yönünün şekillendiği temel dönem oldu.

Yükseköğretim sürecinde disiplinler arası bir yol izleyen Görkem Duman;

Celal Bayar Üniversitesi – İnşaat Teknolojisi,

Anadolu Üniversitesi – İşletme,

Dokuz Eylül Üniversitesi – Mimarlık

bölümlerinden mezun oldu.

Bu eğitim altyapısı, Duman'a hem teknik hem yönetsel hem de tasarımsal bir bakış açısı kazandırdı. Mezuniyetlerinin ardından kendi mimarlık ofisini kurarak serbest meslek hayatına atılan Duman, kent estetiği, sürdürülebilir yapılaşma ve planlı gelişim başlıklarında projeler üretti.

SİYASETE GEÇİŞ VE YEREL YÖNETİM YOLCULUĞU

Siyasi yaşamına 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında adım atan Görkem Duman, kısa sürede parti örgütü içinde aktif roller üstlendi. CHP İzmir İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Duman, bu dönemde Enerji Masası'nda görev aldı.

Özellikle Balkan Masası kapsamındaki çalışmaları, düzenlediği geniş katılımlı toplantılar ve saha organizasyonlarıyla hem parti teşkilatında hem de kamuoyunda dikkat çeken bir isim haline geldi.

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Buca Belediye Başkanı seçilen Görkem Duman, göreve gelmesiyle birlikte ilçenin geleceğine yönelik planlama, kentsel dönüşüm ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanan vizyoner çalışmalar üzerinde yoğunlaştı.

GÖRKEM DUMAN KAÇ YAŞINA?

27 Nisan 1988 doğumlu olan Görkem Duman, 36 yaşındadır.

GÖRKEM DUMAN NERELİ?

Görkem Duman, İzmir'in Buca ilçesinde doğmuş ve üç kuşaktır Bucalı bir ailenin mensubudur. Hayatının tamamını Buca'da geçirmesi, ilçenin sosyal yapısını, mahalle kültürünü ve kent dinamiklerini yakından tanımasına olanak sağlamıştır.

GÖRKEM DUMAN EVLİ Mİ?

Görkem Duman'ın özel hayatına ilişkin, evli olup olmadığına dair kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Kendisi, kamuoyunda daha çok mesleki çalışmaları, siyasi faaliyetleri ve belediye başkanlığı görevine ilişkin projeleriyle yer almaktadır.