Bu akşam kimin maçı var, 1 Ekim Perşembe bu akşam hangi kanalda maç var?

1 Ekim Perşembe bu akşam hangi maçlar var, bu akşam kimin maçı var ve maçlar hangi kanalda yayınlanacak? soruları gündemin öne çıkan spor başlıkları arasında yer alıyor. Futbolseverler, takımlarının mücadelelerini kaçırmamak için 1 Ekim 2026 maç programını araştırırken, günün karşılaşmalarının başlama saatleri ve yayıncı kanalları da merak ediliyor.

BUGÜNKÜ MAÇLAR SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 1 Ekim 2026 PERŞEMBE MAÇ PROGRAMI

1 Ekim 2026 Perşembe günü futbolseverleri farklı organizasyonlarda birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. "Bugün kimin maçı var, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arayan sporseverler için günün maç programı belli oldu. Özellikle UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadeleler dikkat çekerken, karşılaşmaların yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Günün futbol programı saat 19:00'da başlayacak ve 21:45'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. UEFA Uluslar Ligi'nde toplam 9 maç oynanacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmalar A Spor, TRT Spor, S Sport Plus, Disney Plus, A Haber, a2 TV ve CBC Sport gibi farklı platformlardan izlenebilecek.

SAAT 19:00 MAÇ PROGRAMI

Günün ilk karşılaşmalarında UEFA Uluslar Ligi'nde Azerbaycan, sahasında Lihtenştayn'ı ağırlayacak. Mücadele CBC Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı saatte Trabzonspor, hazırlık maçında Drogheda ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili ekibin hazırlık karşılaşması A Spor'dan takip edilebilecek.

Azerbaycan - Lihtenştayn | UEFA Uluslar Ligi | CBC Sport

Trabzonspor - Drogheda | Hazırlık Maçı | A Spor

SAAT 19:45 MAÇ PROGRAMI VE MONTELLA'NIN BASIN TOPLANTISI

Saat 19:45'te UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde iki karşılaşma oynanacak. Austria Vienna, Inter'i konuk ederken Koge ise Servette ile kozlarını paylaşacak. Her iki mücadele de Disney Plus üzerinden izlenebilecek. Aynı saatte gerçekleştirilecek Vincenzo Montella basın toplantısı ise TRT Spor, HT Spor, A Spor, beIN Sports Haber ve Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Austria Vienna - Inter | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

Koge - Servette | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

Vincenzo Montella Basın Toplantısı | TRT Spor, HT Spor, A Spor, beIN Sports Haber, Tivibu Spor

SAAT 21:45 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇLARI

Akşamın en yoğun saat dilimi 21:45 olacak. UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya - Sırbistan karşılaşması A Haber'den yayınlanacak. Danimarka ile Portekiz arasındaki dev maç ise a2 TV ve CBC Sport ekranlarında olacak. Yunanistan - Hollanda mücadelesi A Spor'dan izlenebilecek. Galler - Norveç ve İrlanda - Avusturya maçları S Sport Plus üzerinden futbolseverlerle buluşacak. Malta - Cebelitarık ve İsrail - Kosova karşılaşmalarının ise Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

Almanya - Sırbistan | A Haber

Danimarka - Portekiz | a2 TV, CBC Sport

Galler - Norveç | S Sport Plus

Yunanistan - Hollanda | A Spor

İrlanda - Avusturya | S Sport Plus

Malta - Cebelitarık | Yayın Yok

İsrail - Kosova | Yayın Yok

KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEV MAÇ: MANCHESTER CITY - REAL MADRID

Saat 21:45'te UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde günün en dikkat çeken eşleşmelerinden biri oynanacak. Manchester City, Real Madrid'i ağırlayacak. Avrupa'nın iki güçlü temsilcisi arasındaki mücadele TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Aynı saatte PSG ise Leuven ile karşılaşacak. Bu maç Disney Plus üzerinden takip edilebilecek.

Manchester City - Real Madrid | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | TRT Spor

PSG - Leuven | UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Disney Plus

MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

1 Ekim 2026 maç programındaki karşılaşmalar farklı yayın kuruluşları tarafından ekrana getirilecek. A Spor, Trabzonspor - Drogheda ve Yunanistan - Hollanda maçlarını yayınlayacak. TRT Spor ise Manchester City - Real Madrid karşılaşmasını ekrana taşıyacak. Disney Plus, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçın yayıncısı olacak. S Sport Plus ise iki Uluslar Ligi maçını aboneleriyle buluşturacak. Futbolseverlerin, yayın saatlerinde değişiklik olma ihtimaline karşı ilgili kanalların güncel yayın akışlarını kontrol etmesi öneriliyor.