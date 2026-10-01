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Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt

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Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt Haber Videosunu İzle
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Borsa İstanbul'daki manipülatif işlem iddialarına yönelik yürütülen fon soruşturmasında oğlu Mustafa Yazıcı hakkında alınan yurt dışına çıkış yasağı kararına ilişkin ilk kez konuştu. Yazıcı, konuya dair yöneltilen soruya "Açıklayacağım" demekle yetindi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı, Genel Kurul'da düzenlenen özel oturumla başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasını locadan takip eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oturumun sona ermesinin ardından Meclis'ten ayrılırken gazetecilerin odağındaydı. Yazıcı, oğlunun fon soruşturmasında dahil edilmesi ve hakkındaki adli kontrol tedbirine yönelik soruya kısaca "Açıklayacağım" yanıtını vererek, şimdilik detaylı bir değerlendirme yapmaktan kaçındı.

MANİPÜLASYON SORUŞTURMASINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma; Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapılarak haksız kazanç sağlandığı iddialarını konu alıyor. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, adli makamlarca tedbir amaçlı olarak Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında da yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmişti. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıibrahimhantas:

ensesi kalına dokunulmuyor çıkan sonuç bu

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Haber Yorumlarıibrahimhantas:

ensesi kalına dokunulmuyor çıkan sonuç bu

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Kılıf hazır değil daha önce kılıfı hazırlasınlar sonra sıra minarede:))

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

evet sayın seyirciler şimdiye kadar ülkeyi kimler yönetti kimler idare etti neden bu haldeyiz az çok anlamışsınızdır

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Haber Yorumlarıibrahimhantas:

çok korkark bir sitesiniz yemiyor yayınlamak

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