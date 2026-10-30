Bitcoin neden düşüyor? SON DAKİKA! Bitcoin ve altcoinler neden düştü?

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itcoin ve altcoin piyasasında sert düşüş yaşanıyor. Bitcoin cuma günü yüzde 4,1 değer kaybederek 78.044 dolara geriledi. Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'te yaşanan güvenlik olayıyla ilgili gelişmelerin ardından piyasalarda keskin bir satış dalgası görüldü. Bitcoin'in 80 bin dolar seviyesinin altına gerilemesiyle birlikte kripto para piyasasında düşüşün nedenleri merak edilmeye başlandı. eki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ve altcoinler neden düştü? Detaylar...

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'deki düşüşte Binance'te yaşanan güvenlik olayıyla ilgili gelişmeler etkili oldu. Binance, bir güvenlik olayının ardından birden fazla ağda çekimleri geçici olarak durdurduğunu doğruladı. Blockchain istihbarat firmaları ise borsa bağlantılı hot cüzdanlardan şüpheli çıkışları takip etti.

Bazı analistler, şüpheli çıkışların toplam değerinin 5,8 milyar dolara kadar dijital varlık olabileceğini tahmin etti. Binance ise ihlal tutarına ilişkin resmi bir doğrulama yapmadı.

Gelişmelerin ardından Tether ve Circle da harekete geçti. Stablecoin ihraççıları, şüpheli ihlalin ardından toplam yaklaşık 2,4 milyar dolar değerindeki USDT ve USDC'yi dondurdu.

BİTCOİN NEDEN 80 BİN DOLARIN ALTINA DÜŞTÜ?

Bitcoin'deki düşüş, fiyatın kritik 80.000 dolar destek seviyesinin altına gerilemesiyle hızlandı. Binance'teki güvenlik olayıyla ilgili gelişmelerin oluşturduğu panik, kaldıraçlı tasfiyelerle daha da güçlendi.

İhlal haberi ortaya çıkmadan önce de kaldıraçlı tasfiyelerin birikmeye başladığı belirtildi. Bitcoin'in gerilemesiyle yaklaşık 356 milyon dolar değerinde kripto vadeli işlem pozisyonu tasfiye edildi.

FED FAİZ KARARI BİTCOİN'İ NASIL ETKİLEDİ?

Bitcoin'deki düşüşte etkili olan bir diğer gelişme ise Federal Rezerv'in 28 Ekim'deki faiz kararı oldu. Fed, kıyaslama faizini yüzde 3,75-4,00 seviyesinde tuttu.

Komiteden iki üyenin ek bir artış yönünde muhalif kalması, piyasalarda sert bir ton oluşmasına neden oldu. Kararın ardından risk varlıkları gece boyunca baskı altında kaldı.

ALTCOİNLER NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'deki sert gerileme altcoin piyasasında da satış baskısının artmasına neden oldu. Binance'teki güvenlik olayıyla oluşan panik ve kaldıraçlı pozisyonlardaki tasfiyeler, kripto para piyasasındaki düşüşü güçlendirdi.

Bunun yanında teknoloji hisselerindeki satışlar da kripto para gibi riskli varlıklara yönelik iştahı zayıflattı.

BİTCOİN VE KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Bitcoin cuma günü yüzde 4,1 düşüşle 78.044 dolara geriledi. Piyasadaki düşüşte Binance'teki güvenlik olayıyla ilgili gelişmeler, kaldıraçlı pozisyonların tasfiyesi, Fed'in faiz kararı ve teknoloji hisselerindeki satışlar öne çıktı.

Binance'in güvenlik olayına ilişkin incelemesi sürerken şirket kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıkladı. Binance, ihlal tutarına ilişkin resmi bir doğrulama yapmadı.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek volatilite ve risk içerir. Yatırım kararları kişilerin kendi araştırmaları ve değerlendirmeleri doğrultusunda alınmalıdır.