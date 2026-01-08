Bingöl okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Bingöl'de okul yok mu (BİNGÖL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bingöl'de 9 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmediği gündemdeki yerini koruyor. Kar yağışı sonrası "Bingöl okullar tatil mi?", " Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" soruları sıkça araştırılırken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

BİNGÖL HAVA DURUMU

Bingöl'de Soğuk Hava Etkisini Artırıyor: Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı

Bingöl'de soğuk hava etkisini giderek artırırken, Meteoroloji verilerine göre özellikle gece ve sabah saatlerinde sis, pus ve don olayları bekleniyor. Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava hakim olurken sıcaklık akşam saatlerinden itibaren hızla düşecek. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına inmesiyle birlikte puslu hava etkili olacak.

Cuma günü ise Bingöl'de hava koşullarının daha da sertleşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -7 dereceye kadar düşerken, sabah saatlerinde sis ve yüksek nem oranı dikkat çekiyor. Günün ilerleyen saatlerinde çok bulutlu bir hava beklenirken, hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle -5 dereceye kadar gerileyebilecek. Rüzgarın zaman zaman saatte 28 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Bingöl genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Gün içerisinde en düşük sıcaklık -2, en yüksek sıcaklık ise 2 derece olacak. Cumartesi günü çok bulutlu bir hava öngörülürken, pazar gününden itibaren kent genelinde yeniden kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazar, pazartesi ve salı günleri kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, özellikle yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtiliyor.

BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.