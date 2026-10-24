Bilal Bayazıt kimdir? Samsunspor'un Amedspor maçındaki kalecisi Kayserispor'da 126 maç oynadı

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Samsunspor, Süper Lig'de 24 Ekim 2026 akşamı Amedspor'u ağırladığı maça kalede Bilal Bayazıt'la başladı. Kırmızı-beyazlıların ilk 11'inde Bilal'in önünde Igor, Guarino, Erakovic, Mendes, Sekongo, Watt, Sousa, Tomasson, Coulibaly ve Bayo vardı.

Değişikliğin işareti bir gün önce gelmişti. Teknik direktör Nenad Bjelica, Bilal'in önümüzdeki maçlarda oynayabileceğini söylemiş, iki kalecisine, Okan Kocuk ile Bilal'e güvendiğini anlatmıştı.

BİLAL BAYAZIT AMEDSPOR MAÇINDA OYNADI MI?

Bilal Bayazıt, Samsunspor-Amedspor maçında ilk 11'de başladı ve takımının kalesini korudu. İlk yarı, Logi Tomasson'un 21. dakikada attığı golle Samsunspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

BİLAL BAYAZIT KİMDİR?

Bilal Bayazıt, Samsunspor'da oynayan Türk asıllı Hollandalı kaleci. Boyu 1,85. Futbola Amsterdam'da AVV Zeeburgia'da başladı, sonra Ajax, AZ Alkmaar ve Vitesse altyapılarında oynadı.

Profesyonel kariyerine Vitesse'te başladı ama A takımda resmi maça çıkmadı. 2018-19 sezonunda Vitesse'in ikinci takımıyla Tweede Divisie'de 27 maçta kaleyi korudu.

BİLAL BAYAZIT KAÇ YAŞINDA?

Bilal Bayazıt 27 yaşında. 8 Nisan 1999'da doğdu.

BİLAL BAYAZIT NERELİ?

Bilal Bayazıt Amsterdam doğumlu ve Türk asıllı. Hollanda'yı yaş grubu milli takımlarında (U15, U16, U17) toplam 5 maçta temsil etti; A milli takımda oynamadı.

BİLAL BAYAZIT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bilal Bayazıt, Vitesse'ten sonra Ağustos 2021'de Kayserispor'a transfer oldu. Türkiye'deki ilk resmi maçına 1 Aralık 2021'de Türkiye Kupası'nda Iğdır FK karşısında çıktı, Süper Lig'deki ilk maçını 12 Şubat 2022'de Galatasaray'a karşı oynadı.

Kayserispor'da beş sezon kaldı. Sarı-kırmızılı formayla 123'ü Süper Lig'de, 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 126 maça çıktı. En çok oynadığı sezon 35 maçla 2023-24 oldu. Haziran 2026'da kulübe veda etti.

BİLAL BAYAZIT SAMSUNSPOR'A NE ZAMAN GELDİ?

Bilal Bayazıt, 3 Temmuz 2026'da Samsunspor'a imza attı. Kulüp, kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme yaptığını sosyal medya hesabından duyurdu. Sözleşmesi 30 Haziran 2030'a kadar sürüyor; Samsunspor'da 25 numaralı formayı giyiyor.