Batman'da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı yarın Batman'da okul yok mu? (KAR TATİLİ – BATMAN VALİLİĞİ)

Batman'da son günlerde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve beklenen dondurucu soğuklar, şehirde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteorolojik veriler ışığında Batman Valiliği, olası buzlanma ve don riskine karşı önlem alındığı belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Batman'da okullar tatil mi? 30 Aralık Salı yarın Batman'da okul yok mu? Batman'da yarın okullar tatil mi? Detaylar...

BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Batman, 2025 yılının son günlerine girerken etkisini artıran yoğun kar yağışı ve beraberinde gelen dondurucu soğuklar nedeniyle eğitim-öğretime kısa süreli bir ara verdi. Batman Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, meteorolojik veriler ışığında buzlanma ve don riskine karşı önlem alındı. Bu karar, şehir genelinde güvenliğin öncelikli olduğu eğitim ve ulaşım alanlarında tedbir amaçlı olarak alındı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yolların ve kaldırımların buzlanabileceği, don olaylarının yaşanabileceği vurgulandı. Vatandaşların ve sürücülerin olası aksaklıklara karşı dikkatli olması gerektiği ifade edildi.

30 ARALIK SALI BATMAN'DA OKUL YOK MU?

Batman Valiliği, 30 Aralık 2025 Salı günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Bu kapsama okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları dahil edildi.

Valilik açıklamasında, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi. Ayrıca, velilere ve okul personeline yönlendirilen mesajda, olumsuz hava koşullarına karşı evde kalınması tavsiye edildi.

(KAR TATİLİ – BATMAN VALİLİĞİ)

Valilik sadece eğitim kurumlarını değil, kamu çalışanlarını da düşündü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle;

Engelli personel,

Kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar,

Hamile çalışanlar

aynı gün idari izinli sayılacak. Bu karar, hem ulaşım güvenliğini artırmak hem de sağlık risklerini azaltmak amacıyla alındı.

Valilik ayrıca, vatandaşları gece saatlerinden itibaren oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Özellikle sürücülerin ve yayaların trafikte daha dikkatli olmaları, araçlarda gerekli önlemleri almaları ve mümkünse zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.