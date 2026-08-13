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Balıkesir'de deprem mi oldu? 13 Ağustos Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 13 Ağustos Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
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13 Ağustos 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı, kısa sürede vatandaşların gündemine geldi. Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların ardından birçok kişi bölgede deprem meydana gelip gelmediğini öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son deprem kayıtlarını araştırmaya başladı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, büyüklüğü kaç olarak açıklandı?

13 Ağustos 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hissedildiği belirtilen sarsıntı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Yapılan paylaşımların ardından çok sayıda vatandaş, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek amacıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan güncel son deprem listelerini incelemeye başladı. Sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği merak edilirken, resmi kurumlardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte 13 Ağustos 2026 Perşembe tarihli son durum...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü Balıkesir ve çevresinde meydana gelen sismik hareketliliği anlık olarak izlemeyi sürdürüyor. Gözlem istasyonlarından elde edilen veriler doğrultusunda kaydedilen depremler düzenli olarak güncellenirken; büyüklük, merkez üssü, derinlik ve gerçekleşme saati gibi bilgiler kamuoyuyla paylaşılıyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, Kandilli'nin yayımladığı güncel son deprem verilerini yakından takip ediyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD, 13 Ağustos 2026 Perşembe tarihine ilişkin güncel deprem verilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşmayı sürdürüyor. Son Depremler ekranında yer alan kayıtlarda sarsıntıların büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve meydana geldiği saat gibi bilgiler bulunuyor. Balıkesir ve çevresinde hissedildiği belirtilen sarsıntılara ilişkin gelişmeler de AFAD'ın güncel verileri üzerinden takip ediliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik AFAD tarafından düzenli şekilde izlenmeye devam ediyor.

13 AĞUSTOS 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

13 Ağustos 2026 Perşembe günü Balıkesir'de hissedildiği öne sürülen sarsıntı iddiaları kısa sürede vatandaşların gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarının yaptığı paylaşımların ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?", "Depremin merkez üssü neresi?" ve "Deprem kaç büyüklüğünde meydana geldi?" soruları araştırılmaya başlandı. Yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığına ilişkin resmi bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel son deprem kayıtları üzerinden takip edilirken, yetkili kurumlardan gelecek yeni bilgiler doğrultusunda haber güncellenecektir.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Haberler.com
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