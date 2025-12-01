Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 1 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen ani titreşim, kentte kısa süreli bir şaşkınlık yarattı. Şehrin çeşitli bölgelerinden gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılarak tek bir soruyu öne çıkardı: "Az önce deprem mi oldu?" Yaşanan sarsıntıyla ilgili resmi veriler ise AFAD tarafından hızlıca paylaşılarak halkın güvenilir bilgiye erişimi sağlandı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 1 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar tarafından daha net bir şekilde algılandı. Şehrin farklı bölgelerinden gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılarak " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündemin merkezine taşıdı. Hissedilen hareketliliğin kaynağıyla ilgili merak, vatandaşları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına yönlendirdi. Sarsıntıya dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 takip etmeye devam ediyor. Ülke çapında kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleriyle anında analiz edilerek kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin sensör ağı, en küçük yer hareketlerini dahi hızlıca tespit edebiliyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem araştırmaları ve uzmanlar için de kritik bir veri kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD'ın listelerinde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Böylece vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan doğruluğu kesin olmayan paylaşımlara itibar etmeden güvenilir kaynaklardan bilgi alabiliyor. Kurum, yıl boyunca yaptığı güncellemeler, bilgilendirmeler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

1 Aralık 2025 Pazartesi sabahı Balıkesir ve çevresinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar titreşimi daha belirgin bir şekilde algıladı. Şehrin farklı noktalarından gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılırken, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına taşındı.

Hissedilen hareketliliğin ardından dikkatler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi verilere çevrildi. Kurumlar, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini paylaşarak halkın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak izlemek isteyenler için güvenilir ve güncel bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.

Sahra Arslan
