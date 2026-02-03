Balıkesir'de deprem mi oldu? 3 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

3 Şubat sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı bölgelerinde hissedilen beklenmedik hareketlilik, kent genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Günün erken saatlerinde yaşanan bu durum, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla birlikte geniş kitlelerin dikkatini çekti. "Deprem mi oldu?" sorusu kısa sürede gündemin üst sıralarına taşınırken, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin yetkili kurumlardan yapılacak resmî açıklamalar merakla bekleniyor. Detaylar haberin devamında...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 3 Şubat 2026 Salı itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz olarak izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanmış veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların sismik değerlendirmelerinde de temel referans olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 3 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine dair ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7/24 yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları sayesinde vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması sağlanıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekerek, yalnızca resmî açıklamaların esas alınması gerektiğini vurguluyor.

3 ŞUBAT 2026 SALI BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

3 Şubat Salı sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sarsıntılar, kent genelinde tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı.

Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini belirterek, yalnızca resmî verilerin dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.