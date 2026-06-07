HÜDA PAR, Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulundu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, iş insanı Rahmi Mustafa Koç hakkında Kürt kökenli vatandaşları hedef alan ve aşağılayıcı beyanlar içerdiği iddia edilen konuşması nedeniyle hukuki süreç başlattı. Parti vekili Av. Feyzullah Çiftçi aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan dilekçede, Koç'un cezalandırılması talep edildi.

ANLATTIĞI FIKRADAKİ İFADELER TEPKİ ÇEKTİ

Olay, 5 Haziran 2026 tarihinde İzmir'in Balçova ilçesinde gerçekleştirilen bir hastanenin açılış töreninde meydana geldi. Basın mensupları, siyasetçiler ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı törende hastaneyi gezerek konuşmalar yapan Rahmi Mustafa Koç'un, bu esnada anlattığı bir fıkra krize yol açtı.

"BASİT BİR MİZAH SINIRINI AŞTI"

Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelinin anlattığı fıkrada Kürt kadınlarının; en temel tıbbi talimatları dahi anlayamayan, medeni iletişim kurma becerisinden yoksun ve sosyal sınırları kavrayamayan karakterler olarak tasvir edildiği belirtildi. Dilekçede, bu kurgunun basit bir mizah sınırını aşarak belirli bir etnik kökene mensup kadınları sistematik şekilde "aptal", "ilkel" ve "yetersiz" gösterme çabası taşıdığı vurgulandı.

TCK 216/2'DEN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

HÜDA PAR hukukçuları, söz konusu ifadelerin halkın bir kesimini etnik kimliği üzerinden kategorize ederek değersizleştirdiğini ve toplumsal önyargıları körüklediğini ifade etti. Bu eylemin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/2. maddesinde düzenlenen "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçunun tüm unsurlarını ihtiva ettiği savunularak, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesi istendi. Parti yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.