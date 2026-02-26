Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? 26 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de deprem mi oldu? 26 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?
Güncelleme:
26 Şubat sabahı Balıkesir'de kısa süreli bir sallantı hissedildi ve kentte kısa süreli tedirginlik oluştu. Bazı ilçelerde vatandaşlar sarsıntıyı fark ettiklerini bildirirken, sosyal medya ve arama motorlarında "Deprem mi oldu?" sorusu hızla öne çıktı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 26 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

26 Şubat sabahı Balıkesir'de kısa süreli hissedilen ani sallantı, kentte kısa süreli paniğe sebep oldu. Bazı bölgelerde hissedilen bu hareketlilik, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı ve "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Vatandaşlar, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüyle ilgili resmi açıklamaları ve güncel deprem kayıtlarını yakından takip ediyor. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ (26 ŞUBAT 2026)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 26 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeye devam ediyor.

Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri kısa sürede tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuna duyuruluyor. Kandilli'nin teknik altyapısıyla kaydedilen mikro ölçekli titreşimler düzenli olarak raporlanırken, güncellenen "Son Depremler" listeleri hem vatandaşlar hem de uzmanlar için güvenilir başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 26 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (26 ŞUBAT 2026)

AFAD'ın 26 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin detaylı bilgiler paylaşılıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları kapsamında deprem verileri düzenli olarak güncelleniyor. Yetkililer, sosyal medyada yer alan teyit edilmemiş paylaşımların paniğe yol açabileceğine dikkat çekiyor ve vatandaşların yalnızca resmi kurumlardan yapılan açıklamaları dikkate alması gerektiğini hatırlatıyor.

Balıkesir'de deprem mi oldu? 26 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

26 ŞUBAT 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

26 Şubat sabahı Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedilen kısa süreli sallantı, kentte tedirginliğe yol açtı. Sabah saatlerinde yaşandığı bildirilen bu hareketlilik, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı ve "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, olayın merkez üssü ve büyüklüğüne dair net bilgilere ulaşmak için Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel deprem kayıtlarını takip etmeye başladı. Yetkililer ise teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

