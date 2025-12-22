Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde bazı ilçelerde hissedildiği iddia edilen titreşimler, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada art arda yapılan "sarsıntı hissettik" paylaşımları sonrası "Deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme gelirken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem kayıtlarına çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 22 Aralık Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri dahi anlık olarak tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş izleme altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler ayrıntılı raporlara dönüştürülürken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" sayfaları vatandaşlar için hızlı, doğru ve güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de önemli bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı 22 Aralık Pazartesi tarihli güncel deprem listelerinde; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı gibi teknik detaylar açık ve anlaşılır biçimde yer alıyor. Yılın her günü kesintisiz sürdürülen izleme ve bilgilendirme çalışmalarıyla, sosyal medyada dolaşıma giren teyitsiz paylaşımların önüne geçilmesi hedefleniyor.

22 ARALIK 2025 PAZARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

22 Aralık 2025 Pazartesi sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinden gelen "kısa süreli sarsıntı hissettik" yönündeki paylaşımlar dikkat çekti. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların dile getirdiği hafif titreşimler, " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Sosyal medyada artan paylaşımların ardından vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağına ilişkin net bilgi almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellenen resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zaman olduğu gibi yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli'nin güncel "Son Depremler" listeleri, 22 Aralık Pazartesi günü de Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği izlemek isteyen vatandaşlar için en güvenilir başvuru kaynağı olmayı sürdürdü.