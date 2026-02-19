Balıkesir'de deprem mi oldu? 19 Şubat Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

18 Şubat sabahı Balıkesir'de bazı noktalarda hissedildiği belirtilen kısa süreli hareketlilik, kentte tedirginliğe neden oldu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımların ardından "Balıkesir'de deprem mi yaşandı?" sorusu gündemin üst sıralarına çıktı. Vatandaşlar, hem resmi açıklamaları hem de güncel deprem verilerini yakından izlerken, yaşanan sarsıntıya ilişkin net bilgileri öğrenmek için gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Ayrıntılar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19 Şubat 2026 itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz şekilde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde konumlandırılan yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri saniyeler içinde tespit edilip analiz edilerek doğrulanmış veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, Kandilli ve AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler aynı zamanda uzmanların sismik değerlendirmelerinde temel referans olarak kullanılıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 19 Şubat 2026 tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

7 gün 24 saat esasına göre yürütülen izleme ve doğrulama çalışmaları sayesinde vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması sağlanıyor. Yetkililer, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış paylaşımların paniğe neden olabileceğine dikkat çekerek yalnızca resmî kurumlardan yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

19 ŞUBAT 2026 BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

19 Şubat sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği bildirilen kısa süreli sarsıntılar, kent genelinde tedirginliğe yol açtı. Günün erken saatlerinde yaşandığı belirtilen bu hareketlilik, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla geniş yankı uyandırırken "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Sarsıntıyı hissettiklerini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise doğrulanmamış bilgilerin paniğe yol açabileceğini hatırlatarak yalnızca resmî verilerin esas alınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.