Balıkesir'de deprem mi oldu? 19 Ocak Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir, sabah saatlerinde hissedilen ani bir titreşimle kısa süreli panik yaşadı. Kentin farklı noktalarından gelen paylaşımların ardından vatandaşlar "Deprem mi oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sosyal medyada hızla yayılan hissedilme yorumlarıyla birlikte gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verilerine çevrilirken, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor. Detaylar haberin devamında…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 19 Ocak Pazartesi itibarıyla Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık ve kesintisiz biçimde izlemeyi sürdürüyor. Ülke genelinde kurulu yüksek hassasiyetli ölçüm istasyonları sayesinde en küçük yer hareketleri bile saniyeler içinde tespit edilerek analiz ediliyor ve doğrulanan veriler kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli'nin gelişmiş teknik altyapısıyla kayda alınan mikro ölçekli titreşimler düzenli raporlar hâline getirilirken, hem Kandilli Rasathanesi hem de AFAD tarafından güncellenen "Son Depremler" listeleri vatandaşlar için güvenilir bir başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu veriler, uzmanların yaptığı sismik değerlendirmelerde de temel referanslar arasında yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan 19 Ocak Pazartesi tarihli güncel deprem tablolarında; meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği saate ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyor. 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen izleme ve doğrulama çalışmalarıyla, kamuoyunun doğru ve güvenilir bilgiye hızlı şekilde ulaşması hedefleniyor.

19 OCAK 2026 PAZARTESİ BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

19 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği belirtilen kısa süreli sarsıntılar, kent genelinde kısa süreli tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada yapılan paylaşımların artmasının ardından "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu yeniden gündeme geldi.

Sarsıntıyı hissettiğini belirten vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin kaynağı ve büyüklüğüne ilişkin net bilgilere ulaşabilmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel ve resmî deprem kayıtlarını yakından takip etmeye başladı. Yetkililer ise her zamanki gibi yalnızca doğrulanmış resmî açıklamaların dikkate alınması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.