Aynı Yağmur Altında nerede çekiliyor, setleri nerede?

Aynı Yağmur Altında nerede çekiliyor, setleri nerede?
Aynı Yağmur Altında nerede çekiliyor, setleri nerede sorusu diziyi yakından takip eden izleyicilerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Duygusal hikâyesi ve karanlık atmosferiyle dikkat çeken yapımın çekim mekânları, sahnelerin gerçekçiliğini artırırken dizinin görsel diline de önemli katkı sağlıyor.

Aynı Yağmur Altında nerede çekiliyor, setleri nerede soruları, dizinin yayınlanmasıyla birlikte arama motorlarında öne çıkan konular arasına girdi. İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilen çekimler ve özel olarak kurulan stüdyo setleri, dizinin dramatik yapısını güçlendiren en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı Yağmur Altında, Londra'dan İstanbul'a uzanan çarpıcı bir aşk ve kader hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor. İnsan hakları savunucusu olan Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı Gazze protestosu sırasında yaşadığı beklenmedik bir olayla tamamen değişir. Aldığı darbe sonrası ölümcül bir hastalıkla yüzleşen Rosa, aynı zamanda hiç tanımadığı babasından gelen gizemli bir telefonla geçmişine doğru bir yolculuğa çıkar.

Bu yolculuk onu İstanbul'a sürüklerken, kader Rosa'yı protesto sırasında kısa bir an için karşılaştığı Ali ile yeniden bir araya getirir. Farklı dünyalara ait olan bu iki insan, kısa sürede derin bir aşka sürüklenir. Ancak bu aşk; aile baskıları, inanç çatışmaları ve karanlık sırlarla dolu büyük tehditlerle sınanacaktır. Dizi, aşkın bedelini, kaderin kaçınılmazlığını ve insanın kendi geçmişiyle yüzleşmesini etkileyici bir dille anlatıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Genç ve deneyimli oyuncuları aynı projede buluşturan Aynı Yağmur Altında, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizi, farklı kuşaklardan isimleri bir araya getirerek hem dramatik hem de karakter derinliği yüksek bir anlatım sunuyor. Başrollerden yan rollere kadar her karakter, hikâyenin duygusal yapısını destekleyen önemli bir yere sahip.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN BAŞROL VE ANA KARAKTERLERİ

Dizide öne çıkan ana oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde:

• Nilsu Berfin Aktaş – Rosa Sofia Martinez

• Burak Tozkoparan – Ali Aydan

• Hülya Avşar – Fazilet

• Fikret Kuşkan – Umur Karanoğlu

• Deniz Uğur – Hümeyra Aydan

• Levent Ülgen – Faik Aydan

• Erkan Can – Mürsel Duran

• Mine Çayıroğlu – Tülin Karanoğlu

• Taro Emir Tekin – Koray Karanoğlu

• Bahar Şahin – Beliz Karanoğlu

• Birand Tunca – Kerem Aydan

Bu karakterler, dizinin merkezindeki aile bağlarını, çatışmaları ve duygusal kırılmaları izleyiciye güçlü bir şekilde aktarıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA YARDIMCI VE KONUK OYUNCULAR

Ana kadronun yanı sıra dizinin geniş oyuncu ekibi de dikkat çekiyor. Hikâyeye farklı katmanlar kazandıran yardımcı ve konuk oyuncular arasında Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Timur Ölkebaş yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aynı Yağmur Altında dizisinin çekimleri Londra ve İstanbul olmak üzere iki farklı şehirde gerçekleştirildi. Londra'da çekilen protesto ve sokak sahneleri, dizinin politik ve evrensel yönünü öne çıkarırken; İstanbul'da tercih edilen dramatik ve tarihi mekânlar, hikâyenin duygusal yoğunluğunu artırıyor.

LONDRA VE İSTANBUL ARASINDA KURULAN GÖRSEL BAĞ

İki şehir arasında kurulan bu geçiş, dizinin anlatım diline uluslararası bir boyut kazandırıyor. Londra sahneleri küresel meseleleri ve toplumsal arka planı yansıtırken, İstanbul çekimleri karakterlerin iç dünyasını ve aile ilişkilerini daha derinlikli bir şekilde izleyiciye aktarıyor. Bu yönüyle Aynı Yağmur Altında, mekân kullanımını hikâyenin önemli bir parçası hâline getiriyor.

Osman DEMİR
