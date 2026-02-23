İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği yapım için aramalar hız kazandı: Aynı Yağmur Altında 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İlk bölümde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrilirken, yapımcıdan ve resmi kanallardan gelen son bilgiler merak konusu oldu. Peki, Aynı Yağmur Altında 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AYNI YAĞMUR ALTINDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Beliz'in nikah masasında patlayan silahı ve intihar girişimi, Ali'yi Rosa'nın gözleri önünde büyük bir yalana mecbur bırakır. Rosa, Ali tarafından ihanete uğradığını düşünürken, Koray ise Ali'yi ortadan kaldırmak için karanlık bir planı devreye sokar.

Rosa'nın öldüğünü sandığı babası Aytekin, aslında büyük bir intikam planı için saklanır. İki aile arasında verilen gerilimli akşam yemeği, inançların ve gururların çarpıştığı sert bir hesaplaşmaya dönüşür.

Ali, aşkı için her şeyi göze almışken Rosa, Ali'yi korumak için kalbini paramparça eden o son yalanı söyler. İkilinin imkansız aşkı ağır bir sınava girer.

AYNI YAĞMUR ALTINDA OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Genç kuşakla usta isimleri buluşturan Aynı Yağmur Altında, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide yer alan başlıca oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Nilsu Berfin Aktaş – Rosa Sofia Martinez

• Burak Tozkoparan – Ali Aydan

• Hülya Avşar – Fazilet

• Fikret Kuşkan – Umur Karanoğlu

• Deniz Uğur – Hümeyra Aydan

• Levent Ülgen – Faik Aydan

• Erkan Can – Mürsel Duran

• Mine Çayıroğlu – Tülin Karanoğlu

• Taro Emir Tekin – Koray Karanoğlu

• Bahar Şahin – Beliz Karanoğlu

• Birand Tunca – Kerem Aydan

Ayrıca Sarp Bozkurt, Türkü Turan, Aleyna Bozok, Selin Işık, Taha Baran Özbek, Lara Aslan, Eftelya Bilen, Eda Şölenci, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Fatih Doğan, Özlem Başkaya, Uğur Çevik, Koray Kadirağa, Orhan Eşkin, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Timur Ölkebaş da dizinin geniş kadrosunda yer alıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzleyicilerin merakla beklediği Aynı Yağmur Altında 4. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İlk bölümün ardından yaşanan çarpıcı gelişmeler, yeni bölümde neler olacağına dair beklentiyi artırırken, fragmanla ilgili resmi bir paylaşım yapılması bekleniyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri iki farklı şehirde gerçekleştirildi. Londra'da çekilen protesto sahneleri, hikâyenin evrensel ve politik yönünü ön plana çıkarırken; İstanbul'da kullanılan tarihi ve dramatik mekânlar dizinin duygusal atmosferini güçlendiriyor. Bu iki şehir arasında kurulan anlatı köprüsü, yapımın görsel etkisini ve hikâye derinliğini artırıyor.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Aynı Yağmur Altında, Londra'dan İstanbul'a uzanan kader ve aşk ekseninde ilerleyen güçlü bir hikâyeyi izleyiciyle buluşturuyor. İnsan hakları savunucusu olan Rosa'nın hayatı, Londra'daki bir Gazze protestosu sırasında yaşadığı beklenmedik olayla altüst olur. Aldığı darbe sonrası ölümcül bir hastalıkla yüzleşen Rosa, aynı zamanda geçmişinden gelen gizemli bir çağrıyla köklerine doğru bir yolculuğa çıkar.

Bu yolculuk onu İstanbul'a sürüklerken, kader Rosa'yı Ali ile yeniden karşı karşıya getirir. Farklı dünyalara ait bu iki insan kısa sürede derin bir bağ kurar. Ancak bu bağ; aile baskıları, inanç çatışmaları ve karanlık sırlarla dolu büyük sınavlardan geçmek zorunda kalacaktır. Dizi, aşkın bedelini ve insanın kendi geçmişiyle yüzleşmesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir. Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.

Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar. Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.

