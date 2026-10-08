Haberler

Samsun Canik'te 2,6 milyon liraya yeni alınan otomobile araç çarptı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Canik'te 2,6 milyon liraya yeni alınan otomobile araç çarptı, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Canik'te iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı; kaza yapan otomobilin bir saat önce 2 milyon 600 bin liraya alındığı öğrenildi. Yeni alınan otomobil, kavşakta hafif ticari aracın çarpmasıyla takla atıp refüjde ters döndü, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralanırken, kaza yapan otomobilin bir saat önce 2 milyon 600 bin liraya satın alındığı ortaya çıktı.

Kaza, Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'da yaşayan Kemal Güngör, sosyal medyada gördüğü satılık otomobil ilanı üzerine araç sahibiyle telefonla görüşerek anlaştı. Van'dan Samsun'a gelen Güngör, 55 BOS 84 plakalı otomobili 2 milyon 600 bin liraya satın aldı. Aracın sigortasını yaptırıp noter satış işlemlerini de tamamlayan Güngör, aynı otomobille Van'a dönmek üzere yola çıktı.

Bu sırada Erme Altuner idaresindeki 34 NCJ 480 plakalı hafif ticari araç, kavşakta yola giriş yapmak isterken 55 BOS 84 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak yoldan çıktı ve refüjde ters döndü.

Kazada, yaklaşık bir saat önce satın alınan otomobilde yolcu olarak bulunan Erdal Yıldırım yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu

Şara'nın görevlendirdiği bakana ait görüntü olay oldu

Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Verdiği karar hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı

Kadın kasiyeri köşeye sıkıştırıp dehşeti yaşattı
Arnavut spikerin maç öncesi hazırlığı olay oldu

Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz
Sapanca'da kahreden ölüm! Devrilen minibüsünün hasarına bakarken TIR çarptı

Devrilen minibüsten sağ çıktı, hasara bakarken TIR çarptı
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi

Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren tartışmayı yeniden açtı

Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin

Fon krizinde ilk kez bu çıkış yapıldı: Erdoğan'ın keskin neşterini...
Oyuncu Sydney Sweeney ile Marilyn Monroe'nun akraba olduğu ortaya çıktı

Bu benzerlik tesadüf değilmiş! Aralarındaki bağ ortaya çıktı
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?

KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?