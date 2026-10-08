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İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti

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İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti Haber Videosunu İzle
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
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İstanbul Sancaktepe'deki İbni Sina Ortaokulu'nda "bıçaklı saldırı" iddialarının sosyal medyada yayılması üzerine veliler okula akın etti. Emniyet ekiplerinin incelemesi sonucu iddiaların asılsız olduğu anlaşıldı; öğrenciler güvenle tahliye edilirken yetkililer sağduyu çağrısında bulundu.

İstanbul Sancaktepe'deki İbni Sina Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula bıçakla girdiği yönündeki asılsız iddialar WhatsApp grupları ve sosyal medyada hızla yayılınca veliler okula akın etti. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle öğrenciler güvenle tahliye edilirken, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

İDDİALAR HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILDI 

Sancaktepe İbni Sina Ortaokulu'nda bugün hareketli saatler yaşandı. Okulda bıçaklı saldırı yaşandığına ve bir öğrencinin okula bıçakla girdiği iddiasına dair söylentiler WhatsApp veli gruplarında ve sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Söylentileri duyan çok sayıda veli, çocuklarının durumunu öğrenmek için endişeyle okul binasına akın etti.

EMNİYET MÜDAHALE ETTİ, İDDİALAR YALANLANDI

İhbar üzerine hızla okula intikal eden emniyet güçleri ve okul yönetimi, koordineli bir çalışma yürüterek tüm öğrencileri güvenli bir şekilde okul binasından tahliye etti. Polis ekipleri ve okul idaresi tarafından yapılan detaylı incelemelerde, ortamda panik yaratan "bıçaklı saldırı" iddialarının tamamen asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı belirlendi.

"PANİK DEĞİL, SAĞDUYU" ÇAĞRISI

Yaşanan krizin ardından yetkililer, velilere ve vatandaşlara doğrulanmamış bilgileri paylaşmamaları yönünde kritik uyarılarda bulundu. Kulaktan dolma duyumların ve teyit edilmemiş paylaşımların özellikle öğrencilerin bulunduğu hassas durumlarda büyük paniğe yol açabileceğine dikkat çekilerek şu mesaj verildi: "Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın, duyumları gerçekmiş gibi aktarmayın ve resmî açıklamalar dışındaki bilgilere temkinli yaklaşın. Panik değil, sağduyu hepimizin güvenliği için en önemli adımdır."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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