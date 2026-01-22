Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Beyaz perdedeki başarısının ardından televizyon ekranlarında da izleyiciyle buluşan Ayla, etkileyici anlatımıyla ekran başındakileri kendine çekmeyi başarıyor. Filmi izlemeyi düşünenler için "Ayla'nın hikâyesi ne anlatıyor?", "Oyuncu kadrosunda kimler var?" gibi soruların yanıtlarını ve filmin genel özetini detaylı şekilde ele alıyoruz.

AYLA FİLMİNİN YÜREK BURKAN KONUSU VE HİKAYESİ

1950 yılında Kuzey Kore'nin saldırısıyla başlayan savaşın ardından Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine Türkiye, bölgeye bir yardım tugayı gönderir. Bu tugayın içinde yer alan Süleyman Astsubay, bir gece savaşın yıkıntıları arasında yapayalnız kalmış, ailesini yitirmiş 5 yaşlarında küçük bir kız çocuğu bulur. Ona, ay ışığında bulduğu ve yüzü ay gibi parladığı için "Ayla" ismini verir.

Süleyman Astsubay, kışlanın içinde adeta bir maskot haline gelen Ayla'ya 15 ay boyunca öz kızı gibi bakar. Ancak görev süresi dolduğunda ayrılık vakti gelir. Ayla'yı valizinde bile kaçırmayı denese de yasaları aşamaz ve küçük kızı, Türk askerleri tarafından kurulan Ankara Okulu'na emanet ederek Türkiye'ye döner. Bu hüzünlü vedanın üzerinden tam 60 yıl geçtikten sonra, bir belgesel projesi vesilesiyle Süleyman Dilbirliği ve Ayla, Güney Kore'deki Ankara Parkı'nda mucizevi bir şekilde yeniden kucaklaşır.

AYLA FİLMİ OYUNCU KADROSU: KİM HANGİ ROLDE?

Filmin dev kadrosunda hem Türkiye'den hem de Güney Kore'den çok önemli isimler yer alıyor:

• İsmail Hacıoğlu – Süleyman Astsubay (1950)

• Çetin Tekindor – Süleyman Astsubay (2010)

• Kim Seol – Ayla (1950)

• Lee Kyung-Jin – Ayla (2010)

• Ali Atay – Ali Astsubay

• Taner Birsel – Binbaşı Fuat

• Mehmet Esen – Albay Celal

• Murat Yıldırım – Üsteğmen Mesut

• Erkan Petekkaya – Binbaşı İskenderun

• Eric Roberts – Binbaşı General Coulter

• Altan Erkekli – Hüseyin Dilbirliği

• Büşra Develi – Nimet (1950)

• Meral Çetinkaya – Nimet (2010)

• Damla Sönmez – Nuran

• Sinem Öztürk Uslu – Gazeteci Özge

• Claudia Kooij – Marilyn Monroe

• Chaby Han – Sung Joon

AYLA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ? SETLER NEREYE KURULDU?

İzleyicilerin merak ettiği konulardan biri de filmin çekim mekanları oldu. Ayla filminin büyük bir bölümü Mersin'in Tarsus ilçesinde çekildi. Savaş atmosferini yansıtmak adına bölgedeki bazı tarihi binalar özenle restore edilerek 1950'li yılların Kore sokaklarına dönüştürüldü. Ayrıca çekimler için kurulan özel platolarla savaş sahnelerinin gerçekçiliği artırıldı.

AYLA FİLMİ GERÇEKTE NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Can Ulkay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ayla, ilk kez 2017 yılında beyazperdede seyirciyle buluştu. Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen film, yayınlandığı dönemde gişe rekorları kırmış ve uluslararası festivallerde pek çok ödülün sahibi olmuştur.