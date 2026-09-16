Ankara merkezli Aydo Yazılım, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen operasyonla gündeme geldi. Siber Güvenlik Başkanlığı (SGB) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) ortak çalışmaları kapsamında şirkete yönelik operasyon düzenlenirken, şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Aydo Yazılım kimin? Aydo Yazılım'ın sahibi kim? Detaylar...

AYDO YAZILIM NEDEN GÜNDEM OLDU?

Aydo Yazılım'ın gündeme gelmesinin nedeni, MİT'in istihbari çalışmaları kapsamında şirket tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarına ilişkin tespitler oldu. Yapılan incelemelerde, söz konusu yazılımlara sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağlayan özel bir sorgu arayüzü eklendiği belirlendi.

İncelemelerde, geçmiş dönemlerde farklı kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin de bu sistem üzerinden sorgulanabildiği tespit edildi. Sistem üzerinden T.C. kimlik numarası kullanılarak kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerine ulaşılabildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise daha kapsamlı kişisel verilerin bulunduğunun saptandığı aktarıldı.

Söz konusu sorgu sisteminin, sendikalara üye eklenmesi sırasında üyelik bilgilerinin tamamlanması amacıyla kullanıldığı belirlendi. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunması üzerine, geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin incelemelerin derinleştirildiği bildirildi.

SENDİKA YAZILIMLARINA EKLENEN SORGU ARAYÜZÜ

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Aydo Yazılım tarafından geliştirilen bazı sendika yazılımlarında özel bir sorgu arayüzünün bulunduğu tespit edildi. Bu arayüzün, sendika üyesi olmayan üçüncü kişilere ait bilgilere erişilmesine imkan sağladığı belirtildi.

Yapılan teknik incelemelerde, geçmiş dönemlerde çeşitli kaynaklardan internet ortamına sızdırılan veri setlerinin söz konusu sistem üzerinden sorgulanabildiği ortaya çıkarıldı.

Sistem üzerinden T.C. kimlik numarasıyla yapılan sorgulamalarda kişilere ait kimlik ve nüfus bilgilerinin görüntülenebildiği, sistemin arka planındaki veri tabanlarında ise daha geniş kapsamlı kişisel verilerin bulunduğunun belirlendiği aktarıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara merkezli operasyonda şirket sahibi ile çalışanlarından oluşan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi.

Aramalar sırasında çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Operasyonun ardından dijital materyaller üzerinde yapılacak incelemelerin soruşturma açısından önem taşıdığı belirtildi.

SİSTEM KAYITLARINDA “NVİ” İBARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Sunucular üzerinde gerçekleştirilen incelemelerde, kişisel bilgilerin tutulduğu sistem kayıtlarında “NVİ” ibaresinin sistematik şekilde kullanıldığı tespit edildi.

Bu kullanımın, söz konusu verilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri kaynaklı olduğu izlenimi oluşturduğu belirlendi. Ancak elde edilen teknik bulgular sonucunda verilerin doğrudan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri sistemlerinden temin edilmediğinin ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

İncelemelerde ayrıca sistemin arka planında bulunan veri tabanları ile sorgu mekanizmasının nasıl kullanıldığına yönelik tespitler yapıldığı bildirildi.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ALANINDA DA HİZMET VERİYORDU

Soruşturma kapsamında Aydo Yazılım'ın “Clock&Wise” adı altında kurum ve kuruluşlara Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında danışmanlık hizmeti de verdiği belirlendi.

Şirketin bir taraftan kişisel verilerin korunmasına yönelik danışmanlık hizmeti verdiği, diğer taraftan sendika yazılımlarında kişisel bilgilerin sorgulanmasına imkan sağlayan bir sistemle ilişkilendirildiği soruşturma kapsamında ortaya çıkarıldı.

Söz konusu sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

VERİ HAVUZUNUN KULLANIMINA İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında özellikle sistemde bulunan geniş kapsamlı veri havuzunun hangi amaçlarla kullanıldığı araştırılıyor. Veri tabanlarında 18 yaşından küçük kişilere ait kayıtların da bulunduğunun belirlenmesi üzerine incelemelerin kapsamının genişletildiği aktarıldı.

Dijital materyaller üzerinde yapılacak incelemelerden elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın genişletilebileceği belirtiliyor.

Aydo Yazılım'a yönelik operasyonla ilgili soruşturma sürerken, sistemin hangi sendikalar tarafından ne ölçüde kullanıldığı ve elde edilen verilerin hangi amaçlarla işlendiğine ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.

AYDO YAZILIM KİMİN?

Aydo Yazılım, Ankara merkezli ve sendikalara yönelik yazılım hizmeti sağlayan bir şirket olarak gündeme geldi. Şirketin sahibiyle ilgili olarak verilen bilgilerde yalnızca operasyonda şirket sahibinin de gözaltına alındığı belirtiliyor.

Mevcut bilgilerde şirket sahibinin adı veya Aydo Yazılım'ın ortaklık yapısına ilişkin doğrulanmış başka bir ayrıntı yer almıyor. Bu nedenle şirketin sahibine ilişkin isim veya ortaklık bilgisi eklenmemiştir.