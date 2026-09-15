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Döviz bürosundaki vahşetten sonra pencereden böyle kaçmışlar

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Döviz bürosundaki vahşetten sonra pencereden böyle kaçmışlar
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İstanbul Fatih'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı döviz bürosundaki silahlı kavgaya ilişkin 10 şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın ardından iki şüphelinin pencereden atlayarak kaçtığı görüldü.

  • Fatih'te bir döviz bürosunda alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
  • Olayın ardından 2 şüpheli binanın penceresinden atlayarak kaçtı ve bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Polis, olaya karıştıkları tespit edilen aralarında iş yeri sahibi K.E. (40) ve silah kullanan E.A. (50)'nın da bulunduğu 10 kişiyi yakaladı; şüphelilerin üzerinde 1 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve sahte dolar ele geçirildi.

Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirmesi, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 10 kişi yakalandı. Kamera görüntülerine yansıyan olayda, iki şüphelinin binanın penceresinden aşağı atlayarak kaçtığı belirlendi.

DÖVİZ BÜROSUNDAKİ KAVGADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Olay, saat 13.00 sıralarında Molla Fenari Mahallesi Sofçular Han içerisinde bulunan bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir döviz bürosu sahibiyle müşteri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışma çevredekilerinde dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYIN ARDINDAN PENCEREDEN ATLAYAN 2 ŞÜPHELİ KAMERADA

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, olayın ardından 2 kişinin pencereden atlayarak kaçtığı görüldü.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile birlikte iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şüphelileri yakaladı. Ekipler, çalışmaların devamında 1 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, sahte dolar ele geçirildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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