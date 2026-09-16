İstanbul Havalimanı'nda 51,5 kilo kokain ele geçirildi: 3 şüpheli yakalandı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yürütülen operasyonlarda toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı. Yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu belirtilen uyuşturucuya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken, bir şüpheli hakkında kırmızı bülten çıkarılması için adli süreç başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi, hedefleme ve takip çalışmaları neticesinde, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 51 kilogram 500 gram kokain cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Eylül 2026 tarihinde Cancun (Meksika)-İstanbul seferiyle ülkemize gelen bir yolcu, gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında değerlendirmeye alındı. Yolcunun kabin bagajında yapılan kontrollerde, 23 paket içerisinde toplam 26 kilogram 340 gram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde tespit edildi. Olayın devamında Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce, Varış Öncesi Yolcu (VÖY) ve Kapalı Devre Televizyon (CCTV) sistemleri üzerinden gerçekleştirilen kapsamlı incelemeler neticesinde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen diğer şüpheliler de tespit edildi.

Yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerden birinin yanında bulunan kabin valizini İstanbul'da konaklayan başka bir şahsa teslim ettiği belirlendi. Uyuşturucu madde bulunan valizin teslim edildiği şahsın otele giriş ve çıkışları da ekiplerimizce adım adım takip edildi. Söz konusu valizi teslim alan şahsın otel odasında yapılan aramada ise 25 kilogram 160 gram ağırlığında, kokain olduğu değerlendirilen beyaz renkli toz madde ele geçirildi. Böylece operasyon kapsamında iki ayrı kabin bagajında gerçekleştirilen tespit ve aramalar sonucunda toplam 51 kilogram 500 gram kokain cinsi uyuşturucu maddeye el konuldu.

KAÇIŞ GÜZERGAHI TAKİP EDİLDİ, KAPUKULE'DE YAKALANDI

Operasyonun devamında, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerden birinin pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldığı tespit edildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen takip ve incelemeler neticesinde, söz konusu şahsın yurt dışına çıktığı belirlendi ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ayrıca şahıs hakkında uluslararası kırmızı bülten (Red Notice) çıkarılması amacıyla gerekli adli süreç başlatıldı.

Diğer taraftan, olayın firari şüphelilerinden birinin demiryoluyla Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden yurt dışına çıkış teşebbüsünde bulunduğu tespit edildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalar ve ilgili birimlerle gerçekleştirilen koordinasyon sonucunda, söz konusu şahıs 15 Eylül 2026 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Operasyon kapsamında üç şüpheli yakalanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir diğer şüpheli hakkında ise uluslararası kırmızı bülten çıkarılması amacıyla adli süreç başlatıldı. Ele geçirilen 51 kilogram 500 gram kokain cinsi uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon TL olduğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığını ve özellikle gençlerimizi tehdit eden uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere, her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; risk analizi, teknolojik takip sistemleri, saha çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyonla ülkemizin sınırlarını kaçakçılığın her türüne karşı korumaya devam etmektedir. Uyuşturucu tacirlerine ve kaçakçılık şebekelerine geçit vermiyoruz."

Kaynak: ANKA