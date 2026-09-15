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Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü

Arda Güler'den geceye damga vuran frikik golü
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Real Madrid'in Elche'ye konuk olduğu karşılaşmada Arda Güler, 25. dakikada ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşla ağları havalandırdı. Milli yıldızın sol ayağıyla yaptığı şık vuruşta top önce direğe, ardından kaleciye çarparak filelerle buluştu.

Real Madrid, LaLiga'nın 6. haftasında Elche ile Martínez Valero Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler, maçın 25. dakikasında sahneye çıktı.

ARDA GÜLER'DEN MÜTHİŞ FRİKİK

Real Madrid, ceza sahasının sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Arda Güler, sol ayağıyla doğrudan kaleyi düşündü. 

Milli futbolcunun şık vuruşunda top önce direğe, ardından kaleci Dituro'ya çarparak ağlarla buluştu. Arda'nın frikiğiyle öne geçen Real Madrid, kısa süre sonra Kylian Mbappe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet null:

Yalan haber arda gol falan atmadı dituro kendi kalesine attı

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