Haberler

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Ferhat Murat'tan Balbay'a: İdam edilse mutlu olacaksınız

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Ferhat Murat'tan Balbay'a: İdam edilse mutlu olacaksınız Haber Videosunu İzle
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Ferhat Murat'tan Balbay'a: İdam edilse mutlu olacaksınız
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
+8 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Habertürk canlı yayınında gazeteci Ferhat Murat ile Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay arasında kamu kaynakları ve belediyelere yönelik soruşturmalar üzerinden sert tartışma yaşandı. Balbay'ın "Bütün kamu kaynakları incelensin, sadece CHP'li belediyeler olur mu öyle ya!" sözlerine karşılık veren Murat, AK Partili isimlerin de tutuklandığını söyledi.

  • Habertürk'te canlı yayında Mustafa Balbay ile Ferhat Murat arasında CHP'li belediyelere yönelik incelemeler ve AK Partili isimler üzerinden tartışma yaşandı.
  • Mustafa Balbay, tüm kamu kaynaklarının incelenmesi gerektiğini savunarak yalnızca CHP'li belediyelerin incelenmesine karşı çıktı.
  • Ferhat Murat, AK Partililerin de tutuklandığını belirterek Kırıkkale'de iki ilçe başkanı ile Halfeti kayyumunun hapiste olduğunu söyledi.

Canlı yayında Ferhat Murat ile Mustafa Balbay arasında başlayan karşılıklı söz düellosunda tansiyon kısa sürede yükseldi. İkilinin tartışması, CHP'li belediyelere yönelik incelemeler ve AK Partili isimler üzerinden devam etti.

BALBAY: SADECE CHP'Lİ BELEDİYELER OLUR MU ÖYLE YA!

Habertürk ekranlarında gerçekleştirilen canlı yayında Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, kamu kaynaklarının tamamının incelenmesi gerektiğini savundu. Balbay, tartışma sırasında şu ifadeleri kullandı: "Bütün kamu kaynakları incelensin, sadece CHP'li belediyeler olur mu öyle ya!" Balbay'ın bu sözlerinin ardından Ferhat Murat devreye girdi ve AK Partili isimlerle ilgili örnekler verdi.

FERHAT MURAT: AK PARTİLİLER DE TUTUKLANDI

Balbay'ın çıkışına yanıt veren Ferhat Murat, soruşturma ve tutuklamaların yalnızca CHP'li isimlerle sınırlı olmadığını savundu. Murat, "AK Partililer de tutuklandı. Kırıkkale'de iki ilçe başkanı, Halfeti kayyumu hapiste." dedi.

BALBAY'DAN TEK KELİMELİK YANIT: NUMUNE

Mustafa Balbay, Ferhat Murat'ın verdiği örneklerin ardından "Numune." karşılığını verdi. Balbay'ın bu çıkışı üzerine Murat tepki göstererek tartışmayı Melih Gökçek üzerinden sürdürdü.

"İDAM EDİLSE MUTLU OLACAKSINIZ"

Tartışmanın en sert anlarından biri Ferhat Murat'ın Balbay'a verdiği yanıt sırasında yaşandı. Murat, "İsim beğendiremiyoruz size. Melih Gökçek yargılanıyor, idam edilse mutlu olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Havalimanlarında yeni dönem! Her şey tek uygulamada

Bakan Uraloğlu duyurdu! Havalimanlarında yeni dönem resmen başlıyor
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı

Gözü dönmüş boks hocası kadın eğitmene böyle saldırdı
'Yapay zeka durdurulsun' tartışmalarına TBMM Yapay Zeka Komisyonu Başkanı Dönmez de dahil oldu

Yapay zeka dursun mu? Konuyla ilgili Meclis'in stratejisi belli oldu
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖnder Erciyas:

iki tarafada da var ama sanki yüzde 99 a yüzde 1 gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis silahıyla oynarken genç kadını vurdu

Akılalmaz olay kamerada! Genç kadın polisle konuşurken kabusu yaşadı
İngiltere, Venezuela’ya büyükelçi atayacak

İngiltere'den dikkat çeken "Venezuela" kararı
Sakarya'da yangında dumandan etkilenen kediye kalp masajı yapıldı, kurtarılamadı

Yangında mahsur kalan kediye kalp masajı böyle yapıldı
Döviz bürosunda 'para bozdurma' tartışması iki can aldı! Saldırganlar çatıdan kaçmış

'Para bozdurma' tartışması 2 can aldı! Bakın nereden kaçmışlar
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül'den, Erdoğan'ın yeniden adaylığı için net mesaj

Erdoğan'ın adaylığına ilişkin AK Parti'den net çıkış
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu

Kurtlar Vadisi için 8 yıl önce söyledikleri gerçek oldu
Yaya üst geçidinden caddeye düştü, minibüs çarpınca hayatını kaybetti

Caddede kan donduran olay! Olay yerinde can verdi