Polis silahıyla oynarken genç kadını vurdu

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir polis memurunun elindeki tabancanın ateş alması sonucu 22 yaşındaki bir kadın yaralandı. Olay, Colinas de Bello Monte Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi.

SAKİN SAKİN SOHBET EDERKEN VURULDU

Güvenlik kamerası görüntülerinde 22 yaşındaki Nairelis del Mar González Ávalos ile Venezuela Ulusal Bolivarcı Polisi (PNB) mensubu Siomary Clemencia Fernández Castillo'nun sohbet ettiği görülüyor.

Bu sırada polis memurunun belindeki görev silahını çıkardığı ve tabancayla ilgilendiği anlarda silah aniden ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, karşısında duran González Ávalos'un karın bölgesine isabet etti.

VURULDUKTAN SONRA YARDIM İÇİN YÜRÜDÜ

Merminin isabet etmesiyle büyük acı yaşayan genç kadın, ellerini karnına götürdü. Ardından birkaç metre uzaklıktaki polis noktasına kendi imkanlarıyla yürüyerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve Sivil Savunma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan González Ávalos, Dr. Domingo Luciani Hastanesi'ne kaldırıldı.

POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA

Yetkililerin ilk değerlendirmesinde silahın kazara ateş aldığı üzerinde durulurken, tabancanın neden ateş aldığı ve polis memurunun olayda sorumluluğunun bulunup bulunmadığının belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, polis memurunun sohbet sırasında görev silahını neden çıkardığı ve silah güvenliği kurallarına uyup uymadığı da inceleme konusu oldu.