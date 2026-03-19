Aydın bayram namazı saat kaçta? 2026 Aydın bayram namazı saati!

Aydın bayram namazı saati 2026! Ramazan Bayramı'nın birinci günü sabahı Aydın bayram namazı saati 2026 Diyanet bayram namazı saatleri ile merak ediliyor. 20 Mart 2026 Ramazan Bayram namazı Aydın ili için kaçta? İşte Aydın bayram namazı saati!

Aydın bayram namazı saat kaçta 2026 yılı için belli oldu. Aydın bayram namazı saati belli olmasının ardından vatandaşlar bayram sabahı için alarmlarını Aydın bayram namazı vakti saatine göre kurmaya başladı. Aydın bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet Aydın bayram namazı saati...

AYDIN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Aydın bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı: 07.42

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 07.12, Adıyaman: 07.01, Afyonkarahisar: 07.32, Ağrı: 06.42, Aksaray: 07.18, Amasya: 07.12, Ankara: 07.23, Antalya: 07.31, Ardahan: 06.44, Artvin: 06.48, Aydın: 07.42, Balıkesir: 07.43, Bartın: 07.26, Batman: 06.49, Bayburt: 06.54, Bilecik: 07.35, Bingöl: 06.52, Bitlis: 06.46, Bolu: 07.29, Burdur: 07.33, Bursa: 07.38, Çanakkale: 07.49, Çankırı: 07.20, Çorum: 07.15, Denizli: 07.37, Diyarbakır: 06.53, Düzce: 07.30, Edirne: 07.49, Elazığ: 06.57, Erzincan: 06.56, Erzurum: 06.49, Eskişehir: 07.32, Gaziantep: 07.04, Giresun: 07.01, Gümüşhane: 06.57, Hakkari: 06.39, Hatay: 07.09, Iğdır: 06.38, Isparta: 07.31, İstanbul: 07.39, İzmir: 07.45, Kahramanmaraş: 07.06, Karabük: 07.25, Karaman: 07.21, Kars: 06.42, Kastamonu: 07.20, Kayseri: 07.12, Kilis: 07.05, Kırıkkale: 07.20, Kırklareli: 07.46, Kırşehir: 07.18, Kocaeli: 07.35, Konya: 07.24, Kütahya: 07.34, Malatya: 07.01, Manisa: 07.44, Mardin: 06.51, Mersin: 07.15, Muğla: 07.40, Muş: 06.48, Nevşehir: 07.15, Niğde: 07.15, Ordu: 07.03, Osmaniye: 07.08, Rize: 06.53, Sakarya: 07.33, Samsun: 07.10, Şanlıurfa: 06.58, Siirt: 06.46, Sinop: 07.15, Şırnak: 06.44, Sivas: 07.06, Tekirdağ: 07.45, Tokat: 07.08, Trabzon: 06.56, Tunceli: 06.56, Uşak: 07.36, Van: 06.40, Yalova: 07.38, Yozgat: 07.15, Zonguldak: 07.28."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.

İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Premier Lig'de deplasman bilet fiyatları iki sezon daha sabit

Bu uygulamanın en kısa zamanda Türkiye'ye de gelmesi şart
Osimhen için kritik gün

Osimhen'de yeni gelişme
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

Katliam gibi kaza: Baba ve oğlu öldü, çok sayıda yaralı var
İngiltere'de öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı

Öldüren gece kulübü! Oraya giden hastalığı kaptı
Galatasaray'da Leroy Sane krizi: İpleri neredeyse kopardı

İpleri neredeyse kopardı
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlikeyi duyurdu