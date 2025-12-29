ASKİ Ankara su kesintisi! 29-30 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 29 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 29 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 29 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

KEÇİÖREN

Plansız Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 29.12.2025 saat 10.45

Tahmini Tamir Tarihi: 29.12.2025 saat 23.55

Detay:

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. 29.12.2025 tarihinde saat 10.40 ile 23.55 arasında belirtilen mahallelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi görülebilir. Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik çalışmalar birkaç gün içinde tamamlanacaktır.

Etkilenen Mahalleler:

Bağlum Karakaya, Hisar, Kafkas, Karşıyaka, Yükseltepe, Şehit Kubilay, Atapark, Aktepe, Çaldıran, Yeşiltepe, İncirli, Bademlik, Bağlarbaşı, Yayla, Basınevleri, Karargahtepe, Sancaktepe, Etlik, Ayvalı, 19 Mayıs, Uyanış, Şefkat, Ufuktepe, Kalaba ve Esertepe.

POLATLI

Plansız Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 29.12.2025 saat 12.00

Tahmini Tamir Tarihi: 29.12.2025 saat 15.00

Detay:

Şentepe Mahallesi'nin bir bölümünde, Şehit Murat Erden Caddesi üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 12.00 ile 15.00 arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler:

Şentepe Mahallesi'nin bir bölümü.

SİNCAN

Planlı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 29.12.2025 saat 12.10

Tahmini Tamir Tarihi: 30.12.2025 saat 12.00

Detay:

Beyobası Mahallesi'nde depo temizlik çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler:

Beyobası Mahallesi.

ÇANKAYA

Plansız Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 29.12.2025 saat 14.35

Tahmini Tamir Tarihi: 29.12.2025 saat 23.59

Detay:

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. 29.12.2025 tarihinde saat 14.30 ile 23.59 arasında bazı mahallelerde basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir.

Etkilenen Mahalleler:

Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namık Kemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler ve Yücetepe.

MAMAK

Plansız Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 29.12.2025 saat 14.30

Tahmini Tamir Tarihi: 30.12.2025 saat 07.00

Detay:

29.12.2025 saat 14.20 ile 30.12.2025 saat 07.00 arasında Mamak ilçesi genelinde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler:

Mamak ilçesi geneli.

YENİMAHALLE

Plansız Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 29.12.2025 saat 17.00

Tahmini Tamir Tarihi: 30.12.2025 saat 02.00

Detay:

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle bazı mahallelerde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Mahalleler:

Yakacık, Yuva, Işınlar, Yeniçağ, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe, Esentepe, Beştepe, Yunus Emre, Özevler, Karşıyaka, Demetevler, Demetgül, Güzelyaka, Susuz, Burç ve Aşağı Yahyalar.

KAZAN

Planlı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 29.12.2025 saat 18.45

Tahmini Tamir Tarihi: 30.12.2025 saat 08.30

Detay:

29.12.2025 saat 18.45 ile 30.12.2025 saat 08.30 arasında su arzını artırmaya yönelik çalışmalar nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler:

Saray Mahallesi, Keresteciler Sanayi Sitesi, Saraykent Sanayi Sitesi ve bağlı cadde ve sokaklar.

PURSAKLAR

Planlı Su Kesintisi

Arıza Tarihi: 29.12.2025 saat 23.00

Tahmini Tamir Tarihi: 30.12.2025 saat 10.00

Detay:

İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak manevra çalışmaları nedeniyle belirtilen saatler arasında su kesintisi yaşanacaktır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hatlara kademeli olarak su verilecektir.

Etkilenen Mahalleler:

Tevfik İleri, Ayyıldız, Mimar Sinan, Yunus Emre, Merkez, Fatih, Saray Fatih, Saray Cumhuriyet ve Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi (TOKİ dâhil).