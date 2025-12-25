ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 25 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 25 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 25 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

Plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 24.12.2025 saat 22.55, tamir tarihi 25.12.2025 saat 17.00'dir.

Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı devam eden P1–P2 pompa istasyonları arası iletim hattı çalışması sırasında Anadolu Mahallesi 494. Sokak'ta bulunan 100 mm çaplı düktil boruda arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir.

Ekipler arızayı en kısa sürede gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen yer: Anadolu Mahallesi 494. Sokak.

Sincan

Planlı su kesintisi uygulanmaktadır.

Arıza tarihi 25.12.2025 saat 11.00, tamir tarihi 25.12.2025 saat 16.00'dır.

29 Ekim Mahallesi 65. Cadde üzerinde oluşan ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen yerler: İlksan TOKİ Konutları ve çevresi.

Yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür dilenir.

Gölbaşı

Plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 25.12.2025 saat 11.10, tamir tarihi 25.12.2025 saat 17.00'dir.

Hacılar Mahallesi'nde 250 mm içme suyu hattında yapılacak branşman bağlantısı çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir.

Ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Etkilenen yerler: Hacılar Mahallesi ile Ballıkpınar Mahallesi'nin bir kısmı.

Etimesgut

Plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 25.12.2025 saat 12.00, tamir tarihi 25.12.2025 saat 18.00'dir.

Güzelkent Mahallesi 9 Eylül İzmir Caddesi üzerindeki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su verilemeyecektir.

Etkilenen yerler: Güzelkent Mahallesi, Devlet Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesi'nin bir kısmı.

Çankaya

Plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Arıza tarihi 25.12.2025 saat 11.50, tamir tarihi 25.12.2025 saat 17.00'dir.

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde, Togo binası yanında bulunan 100 mm çelik boruda oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen yerler: Söğütözü Mahallesi'nin bir kısmı ile Mustafa Kemal Mahallesi üst kotları.

Etimesgut

Planlı su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Arıza tarihi 25.12.2025 saat 15.00, tamir tarihi 26.12.2025 saat 09.00'dur.

Yoğun su kullanımı, kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle bazı mahallelerde geçici basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen yerler: Bağlıca, Yeni Bağlıca, Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, Yukarı Yurtçu ve Aşağı Yurtçu mahalleleri.

Gölbaşı

Plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Arıza tarihi 25.12.2025 saat 16.30, tamir tarihi 25.12.2025 saat 19.00'dur.

Kızılcaşar Mahallesi'nde 200 mm içme suyu hattında yapılacak arıza çalışması nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen yer: Tek Yapı Kooperatifi.

Mamak

Plansız su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Arıza tarihi 25.12.2025 saat 16.50, tamir tarihi 26.12.2025 saat 04.00'tür.

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı mahallelerde belirtilen saatler arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilecektir.

Etkilenen yerler: Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Abidinpaşa, Aşık Veysel, Kartaltepe, Mehtap, Türközü, Kazım Orbay, Saimekadın ve Balkiraz mahalleleri.

Kazan

Planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Arıza tarihi 25.12.2025 saat 08.30, tamir tarihi 25.12.2025 saat 17.30'dur.

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle Saray Mahallesi'nde belirtilen saatler arasında geçici su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen yerler: Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi ve bağlı cadde ile sokaklar.