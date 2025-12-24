ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 24 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 24 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA

Arıza tarihi 23 Aralık 2025 saat 22.00

Tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 10.00

Son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanmaktadır. Bu kapsamda 23 Aralık 2025 saat 23.00 ile 24 Aralık 2025 saat 10.00 arasında Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü ve Çukurambar mahallelerinde zaman zaman kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Su verilmeye başlandıktan sonra özellikle yüksek kotlarda suyun ulaşması biraz zaman alabilecektir. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar aralıksız devam etmekte olup birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

GÖLBAŞI

Arıza tarihi 23 Aralık 2025 saat 23.00

Tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 10.00

Kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde geçici aksaklıklar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda 23 Aralık 2025 saat 23.00 ile 24 Aralık 2025 saat 10.00 arasında Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahallelerinde kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Su verilmeye başlandıktan sonra özellikle yüksek kotlarda gecikmeler yaşanabilir. Çamlıdere Barajı'ndaki kapasite artırma çalışmalarının tamamlanmasıyla bu tür sorunların büyük ölçüde giderilmesi amaçlanmaktadır.

POLATLI

Arıza tarihi 24 Aralık 2025 saat 08.20

Tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 22.00

Şehitlikkaşı Caddesi üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 24 Aralık 2025 saat 08.20 ile 22.00 arasında Şehitlik Mahallesi ile Gazi Mahallesi ve Mehmet Akif Mahallesi'nin bir bölümüne su verilemeyecektir. Arızanın giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir.

PURSAKLAR

Arıza tarihi 24 Aralık 2025 saat 12.05

Tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 23.55

Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle Tevfik İleri, Yunus Emre, Merkez, Fatih, Ayyıldız ve Mimar Sinan mahallelerinde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Çamlıdere Barajı'nda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla bu sorunların büyük ölçüde giderilmesi hedeflenmektedir.

AKYURT

Arıza tarihi 24 Aralık 2025 saat 14.10

Tamir tarihi 24 Aralık 2025 saat 23.00

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle Yıldırım, Yeşiltepe, Atatürk ve Beyazıt mahallelerinde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Yaşanabilecek aksaklıklardan dolayı vatandaşların anlayışı rica edilmektedir.

KAZAN

Arıza tarihi 24 Aralık 2025 saat 17.30

Tamir tarihi 25 Aralık 2025 saat 08.30

Kuraklık nedeniyle Saray Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi'ne bağlı cadde ve sokaklarda 24 Aralık 2025 saat 17.30 ile 25 Aralık 2025 saat 08.30 arasında planlı ve geçici su kesintisi yapılacaktır. Çamlıdere Barajı'nda sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla benzer sorunların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

ETİMESGUT

Arıza tarihi 24 Aralık 2025 saat 17.20

Tamir tarihi 25 Aralık 2025 saat 09.00

Yoğun su kullanımı nedeniyle Şehit Ali Mahallesi, Orhun Mahallesi ve Turkuaz Mahallesi'nin bir bölümünde 24 Aralık 2025 saat 17.20 ile 25 Aralık 2025 saat 09.00 arasında su basıncında geçici düşüşler yaşanabilecektir. Ekipler, durumun normale dönmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.