ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 2.12.2025 08:40

Tamir Tarihi: 2.12.2025 18:00

Detay: Etimesgut İlçesi Yeşilova Mahallesi 309. Sokak içerisindeki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Yeşilova Mahallesinin bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 2.12.2025 09:20

Tamir Tarihi: 2.12.2025 22:00

Detay: Polatlı İlçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yürütülen hat tapalama işlemi sırasında içme suyu dağıtım şebekesinde oluşan arıza nedeniyle zorunlu su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Cumhuriyet, İstiklal, Zafer, Yeni, Kurtuluş ve Şehitlik mahallelerinin bir kısmı ile Gazi Mahallesinin bir kısmı

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00

Detay: Yoğun su kullanımı ve kuraklık nedeniyle su depolarındaki seviyenin düşmesi sonucunda bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Suyun üst kotlara erişim saati 11:00 olarak öngörülmektedir.

Etkilenen Yerler: İşçi Blokları, Çukurambar, Çiğdem, Kızılırmak, Mustafa Kemal, Üniversiteliler, Söğütözü, Beytepe, Alacaatlı ve Ahlatlıbel mahalleleri

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 2.12.2025 09:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 17:00

Detay: Su kaynaklarında yaşanan azalma ve yoğun kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri yapılmaktadır. Kesintilerin etkisini azaltmak amacıyla ekipler çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler: Aydıncık, Tatlar, Kavaklı, Karapürçek, Beşikkaya, Başpınar, Feridun Çelik, Solfasol, Battalgazi, Doğantepe, Önder, Ulubey, Yıldıztepe, Güneşevler, Aydınlıkevler, Örnek, Gültepe, Atıfbey, Kale, Hacı Bayram, Zübeyde Hanım ve Baraj mahallelerinin tamamı

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00

Detay: Yoğun tüketim ve kuraklık nedeniyle su depolarındaki seviyenin düşmesi sonucu bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç problemleri görülebilir. Suyun üst kotlara erişim saati 23:59 olarak öngörülmektedir.

Etkilenen Yerler: Ahiboz, Ballıkpınar, Bahçelievler, Eymir, Gazi Osman Paşa, Gökçehöyük, Hacı Hasan, Hacılar, Hacı Muratlı, Hallaçlı, İkizce, İncek, Karagedik Aydın, Karagedik Ercan, Karaoğlan, Karşıyaka, Kırıklı, Kızılcaşar, Koparan, Oğulbey, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Örencik, Seğmenler, Şafak, Taşpınar, Tepeyurt, Topaklı, Tulumtaş, Yağlıpınar, Yavrucuk, Yaylabağ ve Yurtbey mahalleleri

MAMAK

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 08:00

Detay: Yoğun su kullanımı ve kuraklık nedeniyle depolardaki su seviyesi düşmüş olup bazı mahallelerde kesinti ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Suyun üst kotlara erişim tarihi ve saati 4.12.2025 11:00 olarak belirtilmiştir.

Etkilenen Yerler: Başak, Bostancık, Ekin, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Bahçelerüstü, Çağlayan, Misket, Gülveren, Hürel, Anayurt, Diriliş, Şafaktepe, Demirlibahçe, Mehtap, Derbent, Araplar, Dostlar, Tepecik, Köstence, Boğaziçi, Dutluk, Üreğil, Şahapgürler, Yeşilbayır, Kayaş, Küçük Kayaş, Kıbrısköyü, Yenibayındır, Eskibayındır, Ortaköy, Kutludüğün, Lalahan Karşıyaka ve Lalahan İstasyon mahalleleri

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 2.12.2025 10:00

Tamir Tarihi: 3.12.2025 09:00

Detay: Su kaynaklarında azalma ve yüksek kullanım sebebiyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Basınevleri, Şevkat, Hasköy, Kavacık Subayevleri, Kamil Ocak ve Gümüşdere mahalleleri ile çevresinin alt kotları

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 2.12.2025 14:30

Tamir Tarihi: 2.12.2025 21:00

Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesinin bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 2.12.2025 16:35

Tamir Tarihi: 2.12.2025 20:00

Detay: Yenimahalle İlçesi İnönü Mahallesi 1782. Sokak'ta içme suyu şebekesi arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: 1782. Sokak çevresi ve 60. Yıl Sitesi

AKYURT

Arıza Tarihi: 2.12.2025 16:50

Tamir Tarihi: 2.12.2025 20:00

Detay: Akyurt Beyazıt Mahallesi Ravlı Sokak ve Çankırı Yolu üzerindeki içme suyu hattında arıza meydana geldiği için su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Beyazıt Mahallesi ve Yeşiltepe Mahallesi TOKİ blokları

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 2.12.2025 16:55

Tamir Tarihi: 2.12.2025 23:55

Detay: Su kaynaklarında azalma ve yüksek kullanım nedeniyle bazı bölgelerde dönemsel su kesintileri ve basınç düşüklükleri yaşanabilmektedir.

Etkilenen Yerler: Turkuaz Mahallesi

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 2.12.2025 17:30

Tamir Tarihi: 2.12.2025 21:00

Detay: Beypazarı İlçesi Başağaç Mahallesi Eyüp Gündağan Caddesi'nde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Eyüp Gündağan Caddesi ve Başağaç Mahallesinin bir kısmı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 2.12.2025 01:20

Tamir Tarihi: 2.12.2025 18:00

Detay: Anadolu Mahallesi 494. Sokak içerisinde Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma sırasında oluşan etki nedeniyle su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Anadolu Mahallesi ve Karşıyaka Mahallesinin bir kısmı