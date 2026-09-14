Asensio neden yok, Gaziantep Fenerbahçe maçında Asensio sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun Gaziantep FK karşılaşmasında neden kadroda olmadığı merak konusu oldu. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcunun tedavi ve bireysel çalışma programına devam ettiği belirtilirken, oyuncunun bu mücadelede riske edilmeyeceği ifade edildi. Asensio'nun sahalara dönüşü için ise sonraki lig karşılaşması hedefleniyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de futbolseverlerin merakla beklediği Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması için geri sayım sürüyor. Gaziantep FK ile Fenerbahçe, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00’de Kalyon Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve stadyum detayları araştırılıyor.

Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK karşısında sahaya çıkarken futbolseverler de Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nerede oynanacak? sorularına yanıt arıyor. Kritik mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN?

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 14 Eylül 2026 Pazartesi günü oynanacak. İki takımın lig mücadelesi, futbolseverleri ekran başına taşıyacak.

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı. Maç öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı kadrolar ve teknik direktörlerin tercihleri de merak edilen konular arasında bulunuyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak. Süper Lig'in önemli karşılaşmalarından biri olan mücadelede takımlar üç puan için sahaya çıkacak.

Karşılaşma öncesinde özellikle Gaziantep Fenerbahçe muhtemel 11’leri ve maç kadrosunda yer alacak oyuncular futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Fenerbahçe karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, yayıncı platformdaki ilgili kanaldan karşılaşmayı izleyebilecek.

beIN SPORTS 1, Digiturk 77. kanal üzerinden de izlenebiliyor. Kanal ve platform bilgilerinde değişiklik yaşanabilmesi ihtimaline karşı yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda oynanacak. Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında kendi sahasında puan mücadelesi verecek.

Karşılaşmanın tarihi 14 Eylül 2026 Pazartesi, başlama saati ise 20.00 olarak belirlenirken maçın canlı yayın adresi de beIN SPORTS 1 olacak.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Futbolseverlerin merak ettiği Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı, belirtilen yayın programına göre beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmanın yayın platformu ve kanal numarası konusunda güncel bilgilerin maç öncesinde kontrol edilmesi önem taşıyor.

Süper Lig'deki mücadeleyi izlemek isteyen taraftarlar, 14 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.00’de ekran başında olacak. Maç öncesinde açıklanacak resmi kadrolar da karşılaşmanın seyri açısından önem taşıyacak.

MARCO ASENSIO NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin önemli hücum oyuncularından Marco Asensio'nun Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almaması futbolseverlerin gündemine geldi. İspanyol yıldızın mücadelede neden forma giymeyeceği ve sakatlığının son durumu merak edilirken, oyuncuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

MARCO ASENSIO GAZİANTEP FK MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Marco Asensio, yaşadığı sakatlık nedeniyle Gaziantep FK maçının kadrosunda bulunmayacak. Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu, tedavi ve hazırlık sürecini sürdürürken karşılaşmada riske edilmeme kararıyla kadro dışında kaldı.

Asensio'nun çalışmalarını takımdan ayrı olarak gerçekleştirdiği ve bireysel programına devam ettiği belirtiliyor. Bu nedenle oyuncunun Gaziantep deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

MARCO ASENSIO SAKAT MI?

Fenerbahçe taraftarlarının en çok araştırdığı konuların başında "Marco Asensio sakat mı?" sorusu geliyor. Asensio'nun sakatlığı nedeniyle bireysel çalışmalarını sürdürdüğü ve henüz takımla birlikte tam antrenmanlara dönmediği ifade ediliyor.

Bu nedenle teknik heyet, oyuncunun sağlık durumunu dikkate alarak Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymesini tercih etmedi.

MARCO ASENSIO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Marco Asensio'nun sahalara dönüşü için sonraki lig karşılaşması hedefleniyor. Ancak oyuncunun takımla çalışmalara ne zaman başlayacağı ve maç kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği, sakatlık sürecindeki gelişmelere bağlı olacak.

Fenerbahçe cephesinde Asensio'nun tamamen hazır hale gelmesi beklenirken, yıldız futbolcunun dönüş tarihi yapılacak kontroller ve antrenman performansının ardından netlik kazanacak.

MARCO ASENSIO GAZİANTEP FK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Marco Asensio, mevcut kadro bilgilerine göre Gaziantep FK karşılaşmasında forma giymeyecek. Sakatlığı nedeniyle kadro dışında kalan İspanyol futbolcunun karşılaşmayı kenardan takip etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin hücum hattında Asensio'nun yokluğunda teknik heyetin farklı bir tercih yapması beklenirken, futbolcunun sonraki maçlarda yeniden kadroya dönmesi hedefleniyor.