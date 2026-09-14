Fatih Terim'den Osimhen için çarpıcı yorum

Galatasaray'ın efsane teknik direktörleri arasından yer alan Fatih Terim, kendi YouTube kanalında Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

''HANGİ GALATASARAY'INIZA İSTERDİNİZ?

Son olarak Suudi Arabistan'da görev yapan ve Fatih Terim'e, "Victor Osimhen'i özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?" sorusu soruldu.

''HER GALATASARAY'A İSTERDİM''

Nijeryalı golcünün her Galatasaray takımında yer alabilecek seviyede bir performans gösterdiğinin altını çizen deneyimli hoca, "Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii ki. 'Ya şu gün olsaydı' diyebileceğin değil, her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'a isterdim." sözlerini sarf etti.