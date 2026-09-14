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Fatih Terim'den Osimhen için çarpıcı yorum

Fatih Terim'den Osimhen için çarpıcı yorum
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Galatasaray'ın efsanelerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılıların Nijeryalı oyuncusu Victor Osimhen ile ilgili soruya dikkat çeken bir cevap verdi. "Victor Osimhen'i özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Terim, ''Her Galatasaray'a isterdim'' cevabını verdi.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörleri arasından yer alan Fatih Terim, kendi YouTube kanalında Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

''HANGİ GALATASARAY'INIZA İSTERDİNİZ?

Son olarak Suudi Arabistan'da görev yapan ve Fatih Terim'e, "Victor Osimhen'i özellikle hangi Galatasaray'ınıza isterdiniz?" sorusu soruldu.

''HER GALATASARAY'A İSTERDİM''

Nijeryalı golcünün her Galatasaray takımında yer alabilecek seviyede bir performans gösterdiğinin altını çizen deneyimli hoca, "Osimhen gibi bir oyuncu her Galatasaray'a uyar tabii ki. 'Ya şu gün olsaydı' diyebileceğin değil, her dakika ihtiyaç duyulan bir oyuncu olarak görüyorum açıkçası. Her Galatasaray'a isterdim." sözlerini sarf etti. 

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